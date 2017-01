Vacanţă de iarnă mai lungă?

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a negat, ieri, că intenţionează mărirea vacanţei de iarnă şi reducerea celei de vară pentru elevi în anul şcolar 2010-2011, însă a subliniat că o eventuală modificare a structurii anului şcolar 2011-2012 se va putea face doar prin consensul tuturor părţilor implicate în acest proces. \"Nu poate fi vorba despre o modificare a structurii anului şcolar 2010-2011, pentru că acest lucru ar genera o instabilitate a sistemului, pe care noi nu o dorim, deci ministerul este abilitat prin lege să determine, prin ordin al ministrului, structura anului şcolar, suntem parte a acestor discuţii, vom gestiona această discuţie, însă nu există la ora actuală o iniţiativă a ministerului sau a ministrului în acest sens. (...) Ceea ce se va întâmpla pentru 2011-2012 va fi rezultatul unui consens, pentru că având în vedere numărul de oameni implicaţi în sistem, trebuie luată o decizie în consens\", a spus Funeriu, aflat la Parlament. Ministrul a subliniat că în înregistrările difuzate recent de televiziuni, în care era surprins discutând cu parlamentari ai PDL posibilitatea modificării structurii anului şcolar, doar a luat o poziţie faţă de o serie de soluţii deja enunţate de diverşi oameni politici. \"Dacă privim lucrurile aşa cum au fost spuse şi nu neapărat înregistrări făcute pe sub bănci şi date parţial pe diferite televiziuni, ministerul nu are la ora actuală o poziţie într-un sens sau altul. (...) Şi acea înregistrare, dacă o ascultaţi atent, veţi vedea că am răspuns întrebărilor unor deputaţi care mi-au cerut să iau o poziţie faţă de lucrurile care au fost vehiculate în spaţiul public\", a explicat Daniel Funeriu. Într-o înregistrare difuzată de media audio-vizuale, Daniel Funeriu enunţa, în faţa unor parlamentari PDL, posibilitatea ca vacanţa de iarnă să fie mărită cu trei săptămâni, iar cea de vară să fie micşorată cu trei săptămâni, ministrul considerând că astfel va fi sprijinită şi activitatea de turism din România.