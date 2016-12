Vacanța de vară ar putea începe la 1 iunie

PNL Constanța a continuat prezentarea candidaților la alegerile parlamentare din acest an. De această dată a venit rândul candidaților George Niculescu și Ana-Lucia Varga. Candidat pe poziția a patra pentru Camera Deputaților, George Niculescu și-a început activitatea politică în 2004 și a ocupat diverse funcții la nivel local, cea mai importantă fiind cea de consilier județean. În cadrul unei conferințe de presă care a avut loc marți, la sediul PNL Constanța, Niculescu a declarat că lista de candidați cu care organizația liberală de la malul mării se prezintă în fața electoratului este una profesionistă și fără probleme de ordin penal. „Sunt bucuros să fac parte din oferta PNL la alegerile din 11 decembrie. După cum se știe, PNL Constanța a venit în întâmpinarea locuitorilor județului și a reînnoit lista cu cei care vor să ajungă deputați și senatori. Important este că toți colegii mei sunt oameni cu experiență în domeniile în care activează. Sunt încrezător că vom obține un scor foarte bun la alegerile parlamentare, în condițiile în care avem cea mai bună ofertă politică și venim cu cele mai credibile soluții pentru constănțeni“, a spus Niculescu. Și pentru că tot a vorbit de soluții, liberalul a prezentat în conferința de presă două dintre proiectele pe care dorește să le promoveze în cazul în care va ajunge deputat de Constanța. Primul vizează o mai bună folosire a sezonului estival. Despre ce e vorba? Mai exact, candidatul liberal propune ca vacanța de vară să înceapă la 1 iunie. „Știm cu toții că sezonul estival la noi ține maximum trei luni. Nu avem cum să creștem artificial temperaturile în lunile mai și octombrie, atunci trebuie să corelăm vacanța de vară cu începerea sezonului estival. Este o temă la care ne gândim de ceva vreme și care se poate pune în aplicare nu prin reducerea numărului de ore în programa școlară, ci prin restructurarea anului școlar, astfel încât vacanța de vară să înceapă odată cu sezonul estival, adică la 1 iunie. Anul acesta, elevii au luat vacanță în 17 iunie, iar Bacalaureatul s-a încheiat pe 16 iulie. După părerea mea, operatorii de turism de pe litoral sunt prejudiciați de această structură a anului școlar, prin faptul că familiile care au copii și care vor să vină pe litoral sunt condiționate de terminarea școlii. Astfel, luna iunie nu poate fi folosită eficient pe litoral. Acest lucru se traduce printr-un sezon mai scurt, angajările se fac mai târziu, gradul de ocupare este mai mic, iar încasările sunt mai puține. Dacă vom corela vacanța cu sezonul estival, oamenii de afaceri vor fi determinați să investească mai mult, ceea ce înseamnă taxe mai multe“, a spus George Niculescu. Pe de altă parte, candidatul PNL dorește să simplifice legislația care permite cetățenilor să obțină fonduri guvernamentale pentru instalarea de panouri fotovoltaice în propriile gospodării. „În România, procesul de autorizare și obținere a fondurilor pentru panourile voltaice durează aproximativ 450 de zile. Mult prea mult, cred eu. O simplificare a legislației ar determina ca mulți dintre români să devină producători de energie, instalându-și aceste panouri voltaice, ale căror costuri sunt destul de mari“, a conchis Niculescu.

UN SPECIALIST PENTRU PROBLEME DE MEDIU DIN JUDEȚUL CONSTANȚA

În conferința de presă, Ana-Lucia Varga, care candidează de pe poziția a doua în lista liberalilor pentru Senat, a declarat că dorește să realizeze proiecte care să rezolve problemele de mediu pe care le are județul Constanța. „PNL are specialiști la nivel național pe diverse domenii. Printre cei mai buni specialiști pe care-i avem, fără lipsă de modestie, sunt și eu, sunt specialist în probleme de protecția mediului și dezvoltare durabilă. Când vorbim de dezvoltare durabilă, vorbim de dezvoltare economică, cu protecție socială și cu grijă față de problemele de mediu”, a spus Varga. Ea a adăugat că unul dintre cele mai importante proiecte pe care le va susține în Parlament face referire la „Redimensionarea ecologică și economică a luncii Dunării“. Proiectul are în atentie mai multe priorități. Una dintre acestea vizează reconsiderarea liniilor de apărare a localităților împotriva inundațiilor, iar alta cuprinde crearea unor zone care pot fi inundate. Fost ministru al Pădurilor, Apelor şi Pisciculturii, Lucia-Ana Varga beneficiază de o experiență bogată în ceea ce privește problematica de mediu. Ea s-a remarcat prin pozițiile luate împotriva defrișărilor ilegale de pădure și s-a luptat în Parlament pentru adoptarea unui nou Cod Silvic, care prevedea reglementări stricte și sancțiuni pentru tăierea nerațională sau ilegală a pădurilor. De asemenea, s-a opus exploatării aurifere de la Roșia Montană.