Vacanţă gratuită la mare pentru 800 de elevi din Covasna

200 DE COPII ÎN TABĂRĂ Pentru al doilea an consecutiv, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a venit în sprijinul elevilor din judeţul Covasna asigurându-le o vacanţă gratuită de o săptămână la malul mării. CJC a inclus, începând de anul trecut, în programul „Spectacole pentru copii - Constanţa Estival“ grupuri de copii de la unităţile de învăţământ cu predare în limba română din judeţul Covasna. La fel ca anul trecut, şi anul acesta, aprox. 800 de copii vor profita din plin de bucuriile şi distracţiile pe care le oferă litoralul românesc. Primul grup de copii - 200 de elevi şi însoţitori de la unităţile de învăţământ din Covasna - a ajuns ieri la tabăra de copii Delfinul de la Năvodari, unde are cazarea asigurată pe parcursul a şapte zile. „Pe lângă plaja ce va fi în permanenţă la dispoziţia lor, vor fi organizate spectacole de teatru, proiecţii de film. În plus, într-una din zile, copiii vor vizita secţiile Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) Constanţa şi Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa“, a declarat şeful Serviciului de Administraţie Publică Locală şi Juridic din cadrul CJC, Ionuţ Ţiţimeaua. El a explicat că următoarele serii de copii vor ajunge la mare în 12, 19, 26 august şi 2 septembrie.

CEL MAI FRUMOS CADOU Vacanţa pe litoral a fost cel mai frumos cadou pe care îl puteau primi elevii din Covasna. Covasna este unul dintre cele mai sărace judeţe din ţară şi, mai mult decât atât, românii sunt minoritari acolo. „Este pentru prima dată când vin la mare şi mă bucur că am fost selectată pentru că îmi doream foarte mult“, a spus Diana Drăghici, o elevă beneficiară a programului CJC. „Cea mai mare parte din copii provin din familii fără posibilităţi financiare, care nu şi-ar fi permis niciodată să-şi trimită copiii pe litoral. Invitaţia şi eforturile CJC sunt cu atât mai apreciate atât de părinţi, de elevi şi de noi, profesorii, care i-am însoţit în această vacanţă”, a declarat, la rândul său, prof. Georgeta Coman. Prin acelaşi program au ajuns astăzi, la Constanţa, 200 de elevi din comuna Ciocârlia.