Vacanţă gratuită la mare pentru elevi din Covasna

200 DE COPII ÎN TABĂRĂ Distracţie mare în rândul a 200 de copii din Covasna, care au ajuns, vineri, pentru prima dată la mare. Este al treilea an consecutiv în care Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) vine în sprijinul elevilor din judeţele Covasna şi Harghita, care învaţă la şcolile cu predare în limba română, asigurându-le o vacanţă gratuită de o săptămână la malul mării. La fel ca anul trecut sau acum doi ani, şi anul acesta aproximativ 1.600 de copii vor profita din plin de bucuriile şi distracţiile pe care le oferă litoralul românesc. Primul grup de copii - 200 de elevi şi însoţitori de la unităţile de învăţământ din Covasna - a ajuns vineri la tabăra de copii „Delfinul“ de la Năvodari, unde are cazarea asigurată pe parcursul a şapte zile. „Pe lângă plaja ce va fi în permanenţă la dispoziţia lor, vor fi organizate pentru ei spectacole de teatru, proiecţii de film. În plus, copiii vor vizita secţiile Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) Constanţa şi Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa şi pe cel de Artă Populară“, a declarat vicepreşedintele CJC Cristinel Dragomir, care i-a aşteptat pe elevi la gară. El a explicat că următoarele serii de copii vor ajunge la mare, săptămânal, până la finalul sezonului estival.

CEL MAI FRUMOS CADOU Vacanţa pe litoral a fost cel mai frumos cadou pe care îl puteau primi elevii din Covasna. Covasna este unul dintre cele mai sărace judeţe din ţară şi, mai mult decât atât, românii sunt minoritari acolo, motiv pentru care nici nu sunt incluşi în programele administraţiilor locale sau judeţene. „Este pentru prima dată când vin la mare şi mă bucur că am fost selectat pentru că îmi doream foarte mult“, a spus Florin Bacârnea, un elev de 13 ani, beneficiar al programului CJC. Cadrele didactice care au însoţit elevii ne-au povestit că cei mai mulţi dintre ei provin din familii fără posibilităţi financiare, care nu şi-ar fi permis niciodată să-şi trimită copiii pe litoral. Din acest motiv, invitaţia şi eforturile CJC sunt cu atât mai apreciate de părinţi, elevi şi de profesorii care i-au însoţit în vacanţă.