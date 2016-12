Vacanţă ideală pentru alţi 130 de copii

100 de copii din comuna Aliman şi încă 30 de copii de la centrul de plasament Micul Roterdam au beneficiat, ieri, de o excursie la Constanţa prin programul iniţiat de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) „Spectacole pentru copii - Constanţa Estival 2012“. Derulat pentru al şaselea an consecutiv, programul are un mare succes în rândul copiilor, încântaţi peste măsură de mamiferele marine pe care le pot urmări la Delfinariul Constanţa, de plimbarea cu telegondola, dar, mai ales, de momentele frumoase petrecute în parcul de distracţii Aqua Magic sau de spectacolul de circ oferit de acrobaţii circului Americano pe care îl pot urmări la finalul zilei. „A fost minunat peste tot. Mi-a plăcut enorm spectacolul delfinilor, care s-au jucat foarte frumos în bazin. Mi-a plăcut cum au sărit la comanda antrenorilor şi cum au cântat. De departe însă, cel mai frumos a fost la Aqua Magic. Toboganele, râul pe care te poţi plimba cu colacul, piscina, totul e superb. Mi-ar fi plăcut să avem mai multe zile la dispoziţie să stăm aici, dar sper să mai venim“, a spus Felicia Luca, de 12 ani, din Aliman. Celor mici li s-a citit entuziasmul pe chipuri pe tot parcursul zilei. Pentru a se asigura că vor avea, în timpul excursiei, toate condiţiile necesare pentru a se simţi cât mai bine, reprezentanţii CJC şi ai primăriei implicate le-au asigurat elevilor băuturi răcoritoare şi o masă. În plus, copiii au primit de la CJC tricouri cu însemnele programului. Programul „Spectacole pentru copii - Constanţa Estival 2012“ continuă până în luna septembrie.