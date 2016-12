Vacanţă încheiată cu dosar penal

Ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Constanţa au întocmit dosare penale pe numele a şase tineri cu vârste cuprinse între 22 şi 31 de ani, care au fost prinşi în staţiunea Mamaia având asupra lor droguri. Oamenii legii spun că au descoperit în buzunarele suspecţilor 17 grame de canabis, şase grame de haşiş şi 11 comprimate ecstasy. Cei şase au fost prinşi în timpul unei ample acţiuni derulate de BCCO Constanţa în perioada 12-14 august. Pe numele a cinci dintre ei au fost deschise dosare penale pentru deţinere de stupefiante, al şaselea fiind cercetat pentru trafic de droguri de mare risc, infracţiune prevăzută cu pedepse de până la 15 ani de închisoare. Ancheta este coordonată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Constanţa (DIICOT). Cei şase suspecţi sunt cercetaţi în stare de libertate. “Vom continua astfel de acţiuni până la finalul sezonului estival. Cei şase tineri au fost prinşi în staţiunea Mamaia, în timpul unor concerte”, a declarat cms. şef Aurelian Pavel, şeful BCCO Constanţa. Oamenii legii spun că numărul persoanelor depistate pe litoral în acest sezon estival având asupra lor droguri a fost mai mic faţă de anii trecuţi. “Mulţi dintre tinerii verificaţi în urma acţiunilor efectuate în staţiuni aveau asupra lor etnobotanice, care sunt droguri legale. Iar aceste constatări nu s-au concretizat în dosare penale”, a adăugat cms. şef Aurelian Pavel.

ACŢIUNI SIMILARE În urmă cu 10 zile, la a patra ediţie a evenimentului muzical “The Mission Dance Weekend”, care a adunat zeci de fani pe plaja Hanul Piraţilor din Năvodari, ofiţerii de la Antidrog Constanţa au reţinut zece tineri care aveau asupra lor marijuana, canabis, haşiş şi ecstasy. În timpul audierilor, toţi au susţinut că deţineau drogurile în vederea consumului propriu şi sunt cercetaţi în libertate. O altă acţiune a ofiţerilor BCCO Constanţa s-a concretizat cu arestarea a doi dealeri de droguri. În urmă cu o săptămână, judecătorii Tribunalului Constanţa au emis pe numele a doi constănţeni, Constantin Nahorni, de 33 ani, şi Liviu Nicolae Georgescu, de 29 ani, mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile sub acuzaţia de trafic de droguri de risc şi, respectiv, de mare risc. Conform anchetatorilor, Nahorni a fost prins în flagrant, sâmbătă, la Constanţa, în timp ce îi vindea unui investigator sub acoperire 100 de grame de marijuana. Georgescu a fost reţinut câteva ore mai târziu, în Bucureşti, în timp ce cumpăra 50 de grame de cocaină de la un colaborator sub acoperire. Potrivit procurorilor, cocaina urma să fie comercializată în cluburile de pe litoral.