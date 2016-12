Vacanţă încheiată la spital

Trei tineri care îşi încheiaseră vacanţa şi plecau de pe litoral spre casă au ajuns, ieri după-amiază, în urgenţa Spitalului Clinic Judeţean Constanţa, după ce maşina la bordul căreia se aflau a ieşit în decor pe Drumul Naţional 3, care leagă Constanţa de localitatea Valu lui Traian. „De vină este şoferul unui Mercedes Vito alb, care mi-a tăiat calea. L-am văzut tîrziu pentru că era mascat de un microbuz. Cînd mi-a apărut în faţă, am tras stînga de volan şi am intrat pe contrasens. Am virat apoi imediat la dreapta, ca să evit ciocnirea frontală cu un Volkswagen Polo care venea din sens opus”, povesteşte Rudolf Uxa, de 24 de ani, şoferul autoturismului marca Volkswagen Jetta, înmatriculat DB 31 DRK. În urma celor două manevre bruşte, tînărul a pierdut controlul direcţiei, nu a mai putut redresa maşina şi a părăsit carosabilul, lovind un copac de pe marginea drumului. „Impactul a fost foarte puternic. Eu nu am păţit mai nimic, răniţi au fost trei prieteni de-ai mei, care au fost transportaţi la spital. Oricum, este incredibil că şoferul care mi-a tăiat faţa nici măcar nu a oprit ca să vadă ce s-a întîmplat”, a declarat Rudolf Uxa. Pentru scoaterea victimelor din autoturismul distrus a fost necesară intervenţia unui echipaj de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”. În urma impactului, Ionuţ Diţescu, de 26 de ani, pasagerul din dreapta faţă, şi-a rupt piciorul şi mîna dreaptă, iar Cristian Gadafu, de 28 de ani, care se afla pe bancheta din spate, a suferit leziuni minore. Cel mai grav a fost rănit Ştefan Stoica, de 28 de ani, pasagerul din stînga spate, care a ajuns la spital în comă. La testarea şoferului Volkswagen – ului cu aparatul Drager, oamenii legii au constatat că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Poliţiştii de la Rutieră continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care a avut loc evenimentul rutier.