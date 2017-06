Vacanţa s-a încheiat pentru fotbaliştii Viitorului

Pentru campioana României la fotbal, FC Viitorul, sezonul 2017-2018 a început. Jucătorii antrenaţi de Gheorghe Hagi au terminat vacanţa de care au beneficiat după câştigarea titlului la finalul campionatului 2016-2017 şi au revenit la antrenamente. De miercuri, fotbaliştii Viitorului vor efectua primul cantonament, în perioada 14-21 iunie, în Turcia, fiind programat primul stagiu de pregătire din această vară, unde vor disputa și două partide amicale, cu Inter Baku (la 17 iunie) şi cu FK Zira (la 20 iunie), ambele echipe din Azerbaidjan.

„Sincer, eu m-am odihnit şi eram nerăbdător să încep. Sper că acelaşi lucru este valabil şi din partea jucătorilor. Am fost în vestiar, am vorbit cu ei. Le-am spus că tot ceea am făcut campionatul trecut este istorie. Un an extraordinar, un an fantastic pentru noi. Abia aştept să începem să muncim şi să facem lucruri mari. Începem un nou drum, un nou an. Suntem conştienţi că ne-am obligat foarte, foarte tare, demonstrând foarte mult în anul care a trecut. Trebuie să fim foarte motivați”, a declarat managerul tehnic al Viitorului, Gică Hagi.

24 de jucători au fost prezenți la antrenamentul desfăşurat luni seară, la Academia Hagi de la Ovidiu: Rîmniceanu, Buzbuchi şi Dur-Bozoancă - portari; Hodorogea, Boli, Mladen, S. Rădoi, Băluță, Panait, Boboc - fundaşi; Nedelcu, Purece, N. Roșu, Vînă, Al. Stoica, Cicâldău, D. Lopez, Ov. Herea (singurul jucător transferat până în prezent), P. Iacob (revenit de la FC Brașov), Perju (revenit de la Academica Clinceni), R. Grecu (revenit de la SCM Pitești) - mijlocaşi; A. Chițu, Vl. Morar, Țucudean - atacanţi.

Au absentat motivat Benzar, Țîru şi Cristi Ganea, aflați la naționala de seniori a României, Tordai, Ghiță, Casap, Ciobanu, Fl. Coman și Mățan, ultimii șase fiind în cantonamentul naționalei de tineret a României. Cei nouă jucători vor mai primi câteva zile de vacanță și vor demara pregătirile cu Viitorul în al doilea cantonament al verii, cel din Slovenia, care se va desfăşura între 23 iunie şi 7 iulie şi în care Viitorul are programate următoarele jocuri de verificare - la 26 iunie: cu NK Celje (Slovenia); la 29 iunie: cu Dinamo Tbilisi (Georgia); la 2 iulie: cu FK Krasnodar (Rusia); la 5 iulie: cu CSKA Moscova (Rusia).

