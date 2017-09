Vacanța s-a încheiat pentru HC Dobrogea Sud

Finalista Cupei României și ocupanta locului 4 la finalul sezonului trecut în Liga Națională de handbal masculin, formația HC Dobrogea Sud Constanța a sunat adunarea în vederea viitorului sezon. Luni, la Sala Sporturilor, handbaliștii constănțeni s-au reunit sub comanda noului cuplu de antrenori, francezul Christian Gaudin - principal și Marko Isakovic - secund. „Constanța este un club mare, atât la nivel european, cât și în handbalul românesc. Un club de tradiție, care trebuie să continue istoria HCM-ului. Am venit la Constanța pentru rezultate foarte bune, atât pe plan intern, cât și în cupele europene. Sunt echipe bune în România, cu jucători valoroși, și va fi un campionat interesant”, a declarat Christian Gaudin, tehnicianul în vârstă de 50 de ani care a pregătit în urmă cu trei ani naționala de handbal masculin a României pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2015, pierdut în faţa Suediei. Au fost prezenți și noile achiziții: Dejan Malinovic (Bosnia & Herțegovina, 25 de ani, inter dreapta, de la Creteil), Nikola Mitrevski (Macedonia, 31 de ani, portar, Benfica Lisabona), Sabin Ignat (29 de ani, centru, Dunărea Călărași), Nemanja Mladenovic (Serbia, 23 de ani, centru sau inter stânga, Metalurg Skopje) și Stevan Vujovic (Muntenegru, 27 de ani, centru sau inter stânga, Balmazújvárosi KK), care vor să obțină rezultate foarte bune în tricoul echipei constănțene. „Am venit la Constanța pentru că acest club continuă tradiția HCM-ului, cunosc mai mulți jucători și cred că vom avea un sezon foarte bun. Am jucat cu Csepreghi la Creteil și mi-a vorbit despre HCM. Pe hârtie suntem o echipă bună și vom vedea cum vom arăta în Supercupa României, cu Dinamo. Sper să avem un start bun și ne dorim să terminăm pe podium”, a spus Dejan Malinovic.

Președintele Ionuț Rudi Stănescu speră ca sezonul viitor să fie unul mai bun, obiectivul fiind obținerea unei medalii, iar în Cupa EHF parcursul să fie cât mai lung. După desființarea HC Farul, Nurhan Ali va ocupa postul de manager general la HCDS.

HC Dobrogea Sud va efectua în perioada 26 iulie - 5 august un cantonament în Slovenia, iar la 27 august se va duela cu Dinamo București în Supercupa României. Prima etapă a campionatului este programată la 4 septembrie, HCDS urmând să întâlnească, pe teren propriu, pe CSU Suceava. Marți, HCDS va afla și adversara din turul al doilea preliminar al Cupei EHF.