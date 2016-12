Vacanțe de lux pentru constănțenii cu dare de mână!

Dacă nu vă puteți face concediul în această vară sau dacă, dimpotrivă, preferați vara pentru plajă și toamna pentru a descoperi cele mai deosebite locuri din lume, vă puteți interesa încă de acum în agențiile de turism despre oferte pentru circuite în toate colțurile lumii. Specialiștii în vacanțe au pregătit mai multe oferte pentru circuite în destinații precum Coasta de Est a Statelor Unite ale Americii, Africa de Sud, China sau Canada. De exemplu, agenția de turism Icar Tours are pe site (icar.travel) mai multe oferte de vacanțe de tip circuit. Astfel, puteți alege o vacanță de 15 zile în SUA, unde veți vizita Miami, Orlando, New York și unde veți face o croazieră în Bahamas. Pentru un astfel de sejur veți plăti aproximativ 3.500 de dolari de persoană, cu taxele de aeroport incluse. În cele 15 zile veți călători la bordul unei nave de croazieră a Royal Caribbean către Bahamas. Veți face turul orașului Miami, cu vizitarea principalelor locuri de interes: downtown, Biscayne Bay (portul turistic), Little Havana, Miami Beach și parcul Everglades, apoi veți avea șansa să vizitați parcurile de distracții din Orlando - Disneyland (locul unde găsim 6 parcuri de distracție și 2 parcuri acvatice), precum și principalele atracții ale orașului New York. În preț sunt incluse transportul cu avionul și croazieră în Bahamas, cazarea la hoteluri de 4 și 5 stele, mesele și excursiile stabilite. De asemenea, puteți pleca într-o călătorie de explorare a Americii și Canadei, într-o vacanță de lux de 22 de zile, în care veți vizita Washingtonul, New York-ul, Los Angeles și veți merge într-o croazieră spre Alaska, vizitând cele mai deosebite orașe din Canada: Quebec, Vancouver, Montreal. Pentru o astfel de vacanță veți plăti aproape 4.000 de euro de persoană, în care sunt incluse serviciile de transport, cazare la hoteluri de 3 stele, croaziera de 7 zile.