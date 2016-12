Vacanțe exotice la prețuri de Black Friday

Cum îți dai seama că turismul în România e pe val? Simplu! Atunci când, ca președinte al Autorității Naționale de Turism (ANT), nu găsești camere libere în nicio pensiune montană, pentru Crăciun și Revelion. „Și sunt totuși șefa ANT, am oameni specializați și relații în toate agențiile... N-am găsit niciun loc liber. Nici în Maramureș, nici în Bucovina... La nicio pensiune. Peste tot mi s-a zis la fel - doamnă, sunt date toate din MARTIE, la early booking! Am găsit doar câte o cameră rătăcită, pe ici, pe colo, unde anulase cineva rezervarea. Deci e un semn clar că turismul face progrese. Hotelierii, cei din spatele cortinei, investesc constant, promovarea crește de la an la an și deja se vorbește viral despre vacanțe în România“, a spus vineri Anca Nedea Pavel, la deschiderea târgului de turism Vacanța 2016, care se desfășoară între 25 și 27 noiembrie la Vivo! Constanța (fostul Maritimo Shopping Center). Evenimentul, organizat de Camera de Comerț (CCINA), în parteneriat cu ANT și ANAT, reunește peste 30 de expozanți, din România și Bulgaria, care au venit cu o mulțime de oferte de tip Black Friday, First Booking și Early Booking. Și-n plus, este și-o tombolă, cu mai multe premii decât oricând - bilete de avion, pachete city break all-inclusive și weekend-uri la ski. „Tot timpul optimizăm prețurile, să fie corecte și mici. Vacanțele sunt de poveste, după cum se zice, așa că facem constant eforturi ca pachetele turistice să fie din ce în ce mai ieftine“, a spus și directorul agenției Icar Tours, Cristian Bărhălescu. Și dacă la munte în România nu prea mai este loc, cum sună un Revelion în Cipru la doar 447 euro/persoană, cu cinci nopți de cazare și taxe de aeroport incluse? Sau poate la Madrid (549 euro)? La Atena (544 euro)? Sau vrei ceva exotic? Ce zici de Madeira (1.063 euro/persoană - șase nopți de cazare)? În premieră, există zbor direct între București și Funchal. Dacă nu, hai la ski în Bulgaria, în resorturile Pamporovo - Mechi Chal. De altfel, la tombola din cadrul târgului Vacanța poți câștiga două nopți de cazare în hotelul Perelik (3 stele), cu masă all-inclusive, shuttle gratuit către pârtie și două ski-pass-uri. Sau poate cauți ceva pentru vară? Acum e momentul, prețurile pentru early booking fiind extrem de avantajoase. De notat că, din 2017, târgurile regionale de turism, cum este cel de la malul mării, vor căpăta prioritate în strategia ANT. Un singur târg central va fi organizat în primăvară; în rest, toamna va fi dominată de evenimentele din Constanța, Brașov, Iași sau Cluj-Napoca. De asemenea, nu-i exclus să vedem târguri locale și-n primăvară, pentru ca lumea să-și poată pregăti din timp vacanța de iarnă, la prețuri mici, a punctat și directorul CCINA, Ion Dănuț Jugănaru. Târgul Vacanța poate fi vizitat zilnic, între 10.00 și 22.00. Și nu uita să te înscrii la tombolă! Extragerea câștigătorilor are loc duminică, 27 noiembrie, la 19.00.