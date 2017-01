Vacanţe pe tichete de… vacanţă

Guvernul a aprobat, ieri, prin ordonanţă de urgenţă, introducerea tichetelor de vacanţă, cu o valoare stabilită în limita a şase salarii minime brute pe economie, a anunţat ministrul Turismului, Elena Udrea. Salariul minim brut lunar este diferenţiat ca valoare, la calculul acestuia fiind aplicat un coeficient corelat cu nivelul de pregătire al angajatului. Astfel, pentru muncitorii necalificaţi salariul minim brut este de 600 lei, iar pentru angajaţii cu studii superioare ajunge la 1.200 lei. “Credem că, în contextul actual al crizei economice, această măsură va fi de natură să sprijine dezvoltarea turismului naţional şi, în acelaşi timp, să sprijine activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii cu activitate din turism”, a spus Udrea. Ea a arătat că astfel de tichete vor putea fi acordate de către angajatori în limita bugetului, pentru persoane încadrate cu contract individual de muncă. Tichetele vor fi acordate sub forma unui bon nominal, prin intermediul unităţilor emitente avizate de Ministerul Finanţelor, şi vor putea fi folosite doar de către persoanele ale căror nume sînt înscrise pe bilet. “Tichetele de vacanţă se vor acorda în limita a 6 salarii minime brute pe economie şi pot fi folosite pe teritoriul României, iar cei care sînt de acord să folosească la plată aceste tichete se numesc unităţi afiliate şi trebuie să fie avizate de Ministerul Turismului în concordanţă cu Ordonanţa 58/98”, a spus Udrea, adăugînd că tichetele ar putea fi folosite începînd cu vacanţa de Paşti, normele de aplicare a noului sistem urmînd să fie aprobate de Guvern, prin hotărîre, în termen de 15 zile. Potrivit ministrului de resort, efectele urmărite prin introducerea tichetelor de vacanţă sînt fiscalizarea unei mari părţi din activitatea desfăşurată “la negru” în turism, precum şi creşterea consumului şi a numărului de locuri de muncă. Guvernul a arătat că tichetele de vacanţă pot fi acordate de către instituţiile din sectorul bugetar, inclusiv cele care se finanţează integral din venituri proprii, regiile autonome, societăţi comerciale la care statul este acţionar unic sau acţionar majoritar, societăţile şi companiile naţionale care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă. Tichetele de vacanţă sînt bilete de valoare, cu valori nominale cuprinse între 10 şi 50 lei, integral suportate de către angajator, şi se pot folosi doar pentru achiziţionarea de pachete de servicii turistice în unităţile turistice avizate de Ministerul Turismului. Tichetele au termen de valabilitate de un an de la data emiterii, iar contravaloarea acestora nu se ia în calcul la stabilirea venitului salarial. Ordonanţa de urgenţă prevede că angajatorul şi organizaţiile sindicale sau reprezentanţii salariaţilor stabilesc de comun acord unitatea emitentă a tichetelor de vacanţă cu care vor contracta prestarea serviciilor de acest tip. Angajatul care beneficiază de tichete de vacanţă nu mai beneficiază de prima de vacanţă în cursul anului fiscal. Sumele corespunzătoare tichetelor de vacanţă acordate de către angajator sînt deductibile la calculul impozitului pe profit, respectiv la calculul impozitului pe venit, în limita a şase salarii de bază minim brute pe ţară garantate în plată pentru fiecare angajat, pe an calendaristic, iar pentru salariat sînt scutite de plata impozitului pe venituri şi la impozitele sociale aferente.

Amenzi drastice pentru operatorii care încalcă legea

Ordonanţa de urgenţă stipulează că operatorii economici cu activitate de turism din România care doresc să accepte tichete de vacanţă ca modalitate de plată pot deveni unităţi afiliate acestui program dacă sînt autorizaţi de către Ministerul Turismului, conform Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism din România, şi deţin structuri de primire turistice clasificate şi/sau agenţii de turism licenţiate. Comisionul maxim perceput de agenţiile de turism nu poate depăşi 10% din valoarea pachetelor de servicii. Pentru acceptarea spre comercializare a tichetelor de vacanţă de către alte persoane decît titularul tichetului de vacanţă, vor fi aplicate amenzi cuprinse între 1.000 şi 5.000 lei, iar pentru acceptarea de către unităţile de turism de tichete de vacanţă pentru achiziţionarea de servicii care nu îndeplinesc condiţiile pachetului minim de servicii, vor fi percepute amenzi cuprinse între 1.000 şi 10.000 lei, sancţiune completată cu retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licenţei de turism. Unităţile turistice care nu vor acorda rest în bani la tichetele de vacanţă vor fi amendate cu sume cuprinse între 5.000 şi 10.000 lei. Amenzile vor fi aplicate de către personalul cu atribuţii de control din Ministerul Turismului.

Angajaţii îşi vor efectua în mod real concediul, eliminînd stresul

Confederaţia “Cartel Alfa” consideră că introducerea tichetelor de vacanţă este o măsură benefică, care va duce la creşterea sectorului turistic, în acest moment subdezvoltat, diminuarea efectele negative ale crizei economice şi crearea unui sistem de protecţie a angajaţilor. “O ramură importantă a serviciilor, turismul, şi mai ales turismul balnear, astăzi nu este exploatat la adevărata sa capacitate. Astăzi, acest sector are o pondere de sub 2,8% din PIB, deşi potenţialul este mult mai mare atît în dezvoltarea economiei naţionale, cît şi în absorbţia forţei de muncă disponibilizate din alte sectoare confruntate cu dificultăţi. Sistemul tichetelor de vacanţă, prin încurajarea turismului intern, va permite prelungirea sezonului turistic, care acum este de doar 2,5 luni pe an, şi mărirea numărului de locuri de muncă (în prezent doar 150.000 de persoane fiind angajate în sector)”, susţine preşedintele “Cartel Alfa”, Bogdan Hossu. Potrivit acestuia, la capitolul turism, România, deşi are mai multe resurse - deţine 30% din resursele balneare ale Europei - se află în urma unor state din jur cu un potenţial mai scăzut, dar care, prin măsuri fiscale avantajoase, exploatează mai eficient acest sector. Hossu a precizat că, de exemplu, Franţa asigură 44% din PIB din servicii turistice. “Pe lîngă efectul de resuscitare a sectorului, introducerea tichetelor de vacanţă va scoate la lumină o parte semnificativă din turismul nefiscalizat, prin obligaţia patronilor de a emite facturi pentru serviciile plătite de clienţi prin acest sistem. De asemenea, prin apariţia tichetelor de vacanţă se ia o importantă măsură de garantare a faptului că lucrătorii îşi vor efectua în mod real concediul în scopul destinderii, ceea ce va conduce la diminuarea stresului legat de muncă, deşi în România stresul nu este considerat încă o boală profesională gravă, aşa cum este în alte ţări europene”, a subliniat liderul “Cartel Alfa”.

“Turismul este unul dintre puţinele produse româneşti care ar putea fi exportate cu succes”

Introducerea tichetelor de vacanţă va avea un rol important în redresarea industriei turistice din România, fiind prima decizie concretă, de anvergură, pentru sprijinirea acestui sector, consideră Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT). “Actuala măsură luată de Guvern va avea un rol important în redresarea industriei turistice din România şi, ceea ce este remarcabil, cu aportul clar şi consistent al agenţiilor de turism”, arată reprezentanţi ai ANAT, adăugînd că aplicarea acestei legi este prima măsură concretă de anvergură pentru sprijinirea industriei turistice. “Turismul este unul dintre puţinele produse româneşti care ar putea fi exportate cu succes”, apreciază reprezentanţii ANAT.

Potrivit agenţiilor de turism, introducerea tichetelor de vacanţă este un pas necesar cu precădere în această perioadă de criză, în care turiştii alocă cu greu o parte din buget pentru concedii.

Asociaţia LITORAL salută legea tichetelor de vacanţă

Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului LITORAL, prin membrii săi - ANAT, Consiliul Judeţean Constanţa, Consiliul Local Constanţa, Consiliul Local Mangalia, Consiliul Local Eforie, Consiliul Local Năvodari, Camera de Comerţ Constanţa, Asociaţia Patronală Hotelieră Mamaia, Asociaţia Patronală Hotelieră „Parthenopolis” Costineşti, Danubius TUI, Aeroportul „Mihail Kogălniceanu” Constanţa, Fundaţia Gastronomică „N. Nejloveanu”, Administraţia Port Constanţa - salută, alături de Federaţia Asociaţiilor de Promovare a Destinaţiilor Turistice din România, aprobarea Legii Tichetelor de Vacanţă de către Guvernul României! “Asociaţia LITORAL consideră aprobarea acestei Legi ca fiind un pas extrem de important şi benefic în dezvoltarea industriei turistice din România, care va impulsiona inclusiv dezvoltarea Litoralului Românesc, produs turistic de referinţă al României, care concentrează peste 46% din capacitatea de cazare totală a ţării”, a declarat preşedintele Asociaţiei LITORAL, Corina Martin.

Avantajele tichetelor de vacanţă

Pentru întreprinzători: 100% deductibil + posibilitatea de a completa pachetul salarial cu o componentă neimpozitată + refacerea capacităţii de muncă a angajaţilor + fidelizarea angajaţilor

Pentru angajaţi: beneficiază de vacanţă pe cheltuiala angajatorului + refacerea capacităţii de muncă

Pentru industrie: tichetele sînt un suport pentru dezvoltarea turismului prin creşterea circulaţiei turistice + estimările, pe turism intern, care erau pe creştere negativă, vor fi acum pe pozitiv

Pentru bugetul statului: tichetele vor duce la facturarea obligatorie a serviciilor prestate şi eliminarea turismului la negru, care reprezintă aproximativ 40% pînă în prezent + efecte benefice în timp asupra sănătăţii populaţiei.