Vacanţele de vis, la mîna femeilor!

Dacă bărbaţii sînt interesaţi mai degrabă de cît scot din buzunar atunci cînd vine vorba de sejururi, femeile sînt cele care au ultimul cuvînt de spus în alegerea destinaţiilor pentru petrecerea concediilor. Cel puţin asta relevă un studiu efectuat de compania \"Babel Tour\", analiza fiind efectuată în special asupra turiştilor care au ales să-şi petreacă vacanţele în Bulgaria şi Turcia. „Am observat că femeile sînt foarte interesate de locul în care îşi vor petrece concediul, precum şi de serviciile oferite, în cele mai mici detalii\", a declarat marketing manager-ul \"Babel Tour\", Izabela Nicolae. Conform reprezentanţilor agenţiei, aprox. 90% din clienţi au preferat anul acesta pachete All Inclusive, atît în Bulgaria, cît şi în Turcia. Mai mult, pentru Turcia, opţiunile clienţilor români s-au îndreptat în mare parte spre oferte Ultra All Inclusive. \"Clienţii sînt foarte atenţi la serviciile din pachetele turistice, analizînd şi cele mai mici detalii. Aceştia preferă pachete mai scumpe, dar care le oferă siguranţa unor servicii complete şi de calitate\", a precizat Nicolae. În ceea ce priveşte tipurile de pachete turistice, reprezentanţii agenţiei apreciază că pe locul doi, după cererile pentru All Inclusive pentru Albena, Nisipurile de Aur şi Antalya, se află pachetele tip \"city break\" pentru capitalele europene. De asemenea, tinerii căsătoriţi preferă sejururi de 3 - 4 zile în marile oraşe din Europa, cererea cea mai mare înregistrîndu-se pentru Roma, Bruxelles şi Viena, dar şi pentru destinaţii îndepărtate din Egipt.