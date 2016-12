„Vacanţele preşedintelui”, de la Neptun la... Cumpăna

Preşedintele Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România, conf. univ. dr. Cristina Tamaş, îşi lansează, astăzi, de la ora 15.00, la Casa de Cultură din Cumpăna, romanul „Vacanţele preşedintelui”. Volumul care a apărut la editura Ex Ponto va fi prezentat de lect. dr. Monica Vlad şi scriitorul Ovidiu Dunăreanu. Evenimentul, realizat sub auspiciile editurii Ex Ponto, în colaborare cu Primăria şi Consiliul Local al comunei Cumpăna, va cuprinde un moment de lectură susţinut de actorul Geo Dobre şi un mini-program artistic oferit de studente ale Facultăţii de Arte din cadrul Universităţii „Ovidius”.

„Vacanţele preşedintelui este un roman care pleacă de la personaje reale, dar care este trecut prin filtrul ficţiunii scriitoriceşti. Acţiunea se petrece în fastuoasa vilă de la Neptun”, a declarat scriitoarea Cristina Tamaş, într-un interviu acordat cotidianului „Telegraf”, în vară.

Surprinzând multe momente reale, cunoscute personal de autoare în perioada şederii sale în staţiune, la Vila scriitorilor de la Neptun sau aflate din surse apropiate fiecăruia dintre preşedinţi, romanul Cristinei Tamaş se vrea o analiză a transformării conştiinţei individuale în contextul puterii supreme cu tot ce implică ea.