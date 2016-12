Văcar ucis şi abandonat pe câmp

DIN CAUZA BĂUTURII. I-a luat viaţa colegului de muncă care a refuzat să întoarcă din drum vacile. Tragedia a avut loc luni seară, pe un câmp din apropierea localităţii constănţene Nisipari. Poliţiştii din comuna Castelu spun că au fost anunţaţi, în jurul orei 20.00, despre faptul că pe câmpul din apropierea unei ferme de animale a fost găsit cadavrul unui bărbat. În urma cercetărilor efectuate, oamenii legii au stabilit că persoana decedată este Marian Rogoveanu, de 37 de ani, din Nisipari, care lucra ca îngrijitor la fermă. „Cadavrul prezenta mai multe zgârieturi în zona gâtului şi o plagă deschisă la cap. Am făcut investigaţii în zonă şi am reuşit să dăm de autorul crimei. Suspectul era în stare de ebrietate şi avea sânge pe pantaloni. Din câte se pare, a avut loc o altercaţie şi cei doi s-au lovit reciproc. În această încăierare, autorul a pus mână pe o bâtă şi şi-a lovit colegul în cap“, a declarat comandantul Poliţiei Medgidia, cms. şef Vasile Dăogaru. Suspectul principal, Nicuşor Matei, de 36 de ani, din comuna Gîrceni, judeţul Vaslui, le-a declarat poliţiştilor că cearta a izbucnit din cauza băuturii şi că, după ce a lovit-o pe victimă, s-a speriat şi a fugit. Trupul neînsufleţit al văcarului a fost găsit de proprietarul fermei. „Cei doi lucrau la mine cam de vreo două luni. Matei avea părinţii la Vaslui. Îi mai dădeam din când în când telefonul să vorbească cu ei. Până acum ei nu mi-au făcut probleme. Din câte ştiu, se împăcau bine. Eu nu i-am văzut niciodată să se certe. Luni seară m-a sunat socrul meu, să vin acasă că nu au venit cu animalele la muls. Am mers la fermă şi am strâns animalele. În momentul în care am dat o roată în jurul fermei l-am văzut pe Rogoveanu întins pe pământ şi plin de sânge“, a povestit George Popa, proprietarul fermei.

CONFLICT MOCNIT. Prietenii celor doi văcari spun însă că între ei era de mai multă vreme o situaţie încordată şi că nu a fost pentru prima dată când aceştia s-au luat la harţă. „Luni, pe la ora 15.00, am băut cu ei doi litri de vin la câteva zeci de metri de locul în care a fost găsit mort Rogoveanu. Când am plecat eu să duc oile, ei au început să se certe. Unu a plecat să întoarcă vacile, iar celălalt a rămas lângă sticlă. Am ajuns acasă, am mâncat, iar apoi am văzut poliţia şi am aflat că l-au găsit pe unul mort. Din câte ştiu, totul a pornit de la faptul că unul se ducea să întoarcă vacile şi altul nu“, a declarat Ioan Donisanu, cioban. Rudele victimei spun însă că Rogoveanu era un om liniştit şi că niciodată nu au auzit ca el să se fi certat. „Luni, pe la 11.00, am vorbit cu el, iar seara era mort. Nu ştiu de la ce s-au luat. Spunea că este prieten cu el, că sunt colegi de muncă. Ultima dată când am vorbit cu el a zis că vrea să vină în sat, că avea de plătit o datorie. Seara a venit însă poliţia acasă şi mi-a spus că l-au găsit mort“, a declarat Ecaterina Rogoveanu, sora victimei. Trupul neînsufleţit a fost transportat la Morga Cimitirului Central din Constanţa în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzelor decesului. Totodată, bărbatul suspectat de comiterea crimei, Nicuşor Matei, a fost reţinut de poliţişti, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă sub aspectul comiterii infracţiunii de omor.