Văcăroiu: Nu voi ezita să invit din nou la consultări liderii partidelor parlamentare

Preşedintele interimar Nicolae Văcăroiu a declarat că nu va ezita, dacă va fi necesar, să invite din nou liderii partidelor parlamentare la Cotroceni, pentru noi consultări. El s-a întîlnit, ieri, la Palatul Parlamentului, cu ambasadorii statelor UE acreditaţi la Bucureşti, la final susţinînd o declaraţie de presă la Cotroceni. Văcăroiu a afirmat că le-a prezentat ambasadorilor garanţia că, în perioada de interimat, "România va fi gestionată în mod democratic": "Sigur, Guvernul are o mare responsabilitate - activitate eficientă, densă, în acelaşi timp are obligaţia de a asigura colaborarea permanentă între Guvern şi Parlament". El a menţionat că le-a prezentat ambasadorilor hotărîrea liderilor politici din Parlament, aşa cum a rezultat în urma consultărilor din 25 aprilie, de a susţine proiectele legislative prioritare, cum ar fi legea ANI şi Codurile Penal şi de Procedură Penală. Preşedintele interimar a precizat că a făcut ambasadorilor o prezentare a situaţiei politice şi le-a adresat un mesaj direct, referitor la continuarea reformelor în Justiţie, de luptă anti-corupţie şi privind descentralizarea administrativă: "Contează foarte mult rezultatele lunii mai şi le-am spus-o direct: le vom da veşti bune". "Cum se poate rezolva situaţia politică din România? Cred că aici populaţia are un cuvînt de spus, partidele, liderii politici, chiar şi preşedintele suspendat, Traian Băsescu. Şi, nu în ultimul rînd, preşedintele interimar", a apreciat Văcăroiu.