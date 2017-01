Un vaccin care ar putea trata cancerul de sîn şi-a dovedit eficacitatea în cazul femeilor cu o formă avansată a bolii deoarece a micşorat tumorile canceroase, potrivit cercetătorilor americani citaţi de Reuters. Compania Dendreon, care a realizat şi vaccinul pentru cancer de prostată Provenge, a numit noul vaccin împotriva cancerului de sîn Neuvenge. Ca şi vaccinul pentru cancerul de prostată, cel pentru cancerul de sîn este realizat cu ajutorul unor celule imune recoltate de la pacient. Dr. John Park de la Universitatea California din San Francisco a testat 18 femei cu o formă de cancer de sîn ce s-a extins, deşi femeile au primit tratamentele deja existente pentru această boală. \"Am observat un răspuns parţial la tratament ce a constat în reducerea dimensiunilor tumorii\", a spus dr. Park. El a adăugat că vaccinul, aflat în faza a doua de testare, nu a dat reacţii adverse. În ianuarie, Autoritatea Americană pentru Alimente şi Medicamente (FDA) a acceptat dosarul pentru punerea pe piaţă a vaccinului împotriva cancerului de prostată produs de aceeaşi companie care testează şi vaccinul împotriva cancerului de sîn, dar în luna martie, FDA a cerut companiei să demonstreze nu doar că vaccinul pentru prostată nu este periculos şi are efect asupra tumorilor, ci şi că prelungeşte viaţa pacienţilor. Dr. Dave Urdal, de la compania Dendreon, a precizat că astfel de date nu vor fi disponibile înainte de anul 2010. Urdal a spus că ambele vaccinuri şi Provenge şi Neuvenge folosesc celule din sistemul imunitar numite celule T, celule care ar putea fi folosite şi la vindecarea altor tipuri de cancer. Potrivit cercetătorilor, vaccinul este unul terapeutic, ceea ce înseamnă că stimulează răspunsul imun al organismului la boală. Celulele T sînt recoltate din corpul pacientului, antrenate să recunoască proteina care produce cancerul şi permite dezvoltarea lui, iar ulterior sînt injectate în organism sub forma vaccinului.