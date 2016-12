Vaccin care opreşte evoluţia celor mai periculoase tipuri de cancer

Un vaccin care opreşte răspândirea în organism a tumorilor provocate de cele mai periculoase tipuri de cancer, mamar, intestinal şi cervical, a fost creat de oamenii de ştiinţă din Marea Britanie. Noul vaccin, care este deja testat pe pacienţi umani, micşorează tumorile şi opreşte răspândirea lor în organism. Cancerul este mult mai uşor de tratat şi chiar de vindecat, în unele cazuri, graţie chimioterapiei şi a unor medicamente specializate, atunci când tumorile sunt concentrate într-o singură zonă a corpului.

Mii de vieţi ar putea fi salvate, în fiecare an, cu ajutorul acestui vaccin, care pare să fie eficient şi în cazul cancerului de pancreas şi a celui ovarian, a declarat inventatorul său, profesorul Ray Iles, din cadrul Universităţii Middlesex din Marea Britanie. Noul vaccin ar putea ajunge pe piaţă într-un interval de cel mult cinci ani. În ciuda progreselor înregistrate de medicina modernă, şase tipuri de cancer fac peste 40.000 de victime în fiecare an, în Marea Britanie. Cancerul de vezică, care ocupă locul al patrulea în topul celor mai frecvente tipuri de cancer la bărbaţi, ucide peste 5.000 de britanici în fiecare an şi doar jumătate dintre pacienţi reuşesc să trăiască mai mult de cinci ani după diagnosticare. Cancerul de pancreas face peste 7.600 de victime în fiecare an, în Regatul Unit. Pacienţii au doar 3% şanse de supravieţuire în primii cinci ani de la diagnosticare. Cancerul mamar reprezintă cel mai des întâlnit tip de cancer în Regatul Unit, peste 45.000 de cazuri fiind diagnosticate în fiecare an. Această maladie face, în fiecare lună, peste 1.000 de victime.

Vaccinul creat de cercetătorii Universităţii Middlesex a fost conceput pornind de la premiza potrivit căreia cele mai periculoase tumori produc un hormon care există în mod normal în organism doar pe perioada sarcinii. Gonadotropina corionică umană (hCG) stă la baza testelor de sarcină din lumea întreagă. Medicii britanici au descoperit însă faptul că o formă a hCG-ului este prezentă în organismele a jumătate dintre pacienţii suferind de cancer de vezică şi cancer pancreatic. Mulţi dintre pacienţii suferind de cancer mamar, intestinal, ovarian şi cervical prezintă şi ei, în organism, această substanţă. În prezenţa hCG, tumorile devin deosebit de agresive, cresc cu mare rapiditate şi se răspândesc în tot organismul. Noul vaccin, creat în colaborare cu laboratoarele farmaceutice americane Celldex Therapeutics, revitalizează sistemul imunitar şi-l ajută să distrugă hormonul hCG. Vaccinul micşorează tumorile şi, fapt crucial, le împiedică să formeze metastaze. Răspândirea tumorilor în celelalte organe reprezintă principala cauză care provoacă peste 155.000 de decese în fiecare an, în Marea Britanie. Testele efectuate mai întâi pe animale s-au dovedit extrem de încurajante, iar cele realizate pe pacienţi umani nu au declanşat reacţii secundare.