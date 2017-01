Un consorţiu cubano-argentinian va testa, pe aproximativ 700 de pacienţi, un vaccin împotriva cancerului, care pînă în prezent a dat rezultate încurajatoare. ”Nu este vorba de ceea ce se numeşte în mod obişnuit un vaccin preventiv. Se utilizează ca tratament complementar terapiilor clasice, precum chirurgia sau chimioterapia, pe pacienţii atinşi de cancer pulmonar”, a explicat Daniel Alonso, director al Laboratorului de Oncologie Moleculară din cadrul Universităţii din Quilmes, în apropiere de Buenos Aires, unul dintre organismele care iau parte la acest proiect, împreună cu Centrul de Imunologie Moleculară din Havana şi laboratorul particular argentinian Elea. În ceea ce priveşte dificultatea de a combate tumorile canceroase, una din speranţele cercetătorilor este transformarea cancerului într-o boală cronică, precum hipertensiunea arterială, o maladie pe care nu poţi să o vindeci, dar o poţi ţine sub control. În plus, în urma chirurgiei sau chimioterapiei, boala nu se vindecă întotdeauna complet, existînd riscul de recidivă. Cu acest vaccin se încearcă stimularea sistemului imunitar pentru a prelungi şi ameliora calitatea vieţii pacientului.

Etapa decisivă constă în experimentarea vaccinului pe pacienţi din Argentina, Brazilia, Cuba, India, Malaezia şi Singapore. Cercetătorii estimează că proiectul de testare va dura între 3 şi 5 ani şi că, dacă rezultatele vor fi pozitive, s-ar putea deschide calea comercializării medicamentului.