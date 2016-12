Vaccinarea pneumococică la copii, în programul naţional de imunizare

Vaccinarea pneumococică la copii va fi inclusă de Ministerul Sănătăţii în programul naţional de imunizare, începând probabil din toamnă, primii vizaţi fiind bebeluşii cu vârsta de patru luni, a anunţat, ieri, ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu. Efortul bugetar aferent acestei campanii de vaccinare, pentru ultimul trimestru al anului, este estimat la 4,5 milioane de euro, potrivit ministrului. „În România sunt aprobate, conform Agenţiei Naţionale a Medicamentului, trei produse care au autorizaţie de punere pe piaţă pentru bolile pneumococice. Comitetul Naţional de Vaccinologie ne-a recomandat pe cel care are cele mai multe gene. Există un vaccin care are foarte multe gene. Susţinem vaccinarea acum şi primii copii vaccinaţi vor fi, potrivit recomandărilor Comitetului Naţional de Vaccinologie, bebeluşii cu vârsta de patru luni. Necesarul pe care l-am stabilit pentru trimestrul patru, dacă ar începe campania în octombrie, ar fi de 4,5 milioane de euro”, a explicat, ieri, Nicolăescu, cu ocazia semnării unui protocol de colaborare cu Coaliţia pentru o Nouă Prevenţie (CNP 2013), care vizează drepturile copiilor români de a fi vaccinaţi gratuit împotriva bolilor pneumococice. Potrivit vicepreşedintelui Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti, dr. Daniela Ştefănescu, până acum nu au fost înregistrate reacţii adverse la copiii vaccinaţi voluntar de către părinţi, majoritare fiind cele locale. „Nu am avut nici febră, nici durere, nimic. Alte reacţii sunt de unu la un milion, ţinând cont de beneficiul majoritar al prevenţiei tuturor pacienţilor care au făcut acest vaccin faţă de un pacient care ar putea face o reacţie mai gravă”, a mai spus dr. Ştefănescu, precizând că acest vaccin nu poate fi făcut copiilor cu imunodeficienţe. Potrivit dr. Ştefănescu, vaccinul se administrează în patru doze. „Trei doze de primă vaccinare şi un rapel la şase luni de la primele trei. Dacă gradul de acoperire (necesarul de vaccinare - n.r.) este mai mare, pot fi făcute doar două vaccinări şi un rapel ulterior. Nu este necesar rapel ulterior, mai târziu în cursul vieţii”, a mai spus medicul. Managerul Spitalului Filantropia, Gheorghe Peltecu, a sugerat ca, în cazul unor recţii adverse notabile, să fie consultaţi imediat, prin protocolul de colaborare, medici neonatologi şi infecţionişti. Potrivit lui Peltecu, la Spitalul Filantropia se află internată o mamă care s-a oferit să fie prima care îşi va vaccina copilul împotriva bolilor pneumococice. În România, un sfert dintre decesele în rândul copiilor în vârstă de până la un an au fost cauzate de bolile respiratorii provocate, în mare măsură, de pneumococ, conform datelor statistice.