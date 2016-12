Vaccinările, control al maselor sau scut împotriva declanșării unor epidemii!

Vaccinarea nu mai este ce a fost! Efortul specialiștilor de a promova imunizarea copiilor prin diferite campanii, care la un moment dat au dat roade, fiind chiar eradicate unele boli, s-a dus pe apa sâmbetei. Tot mai puțini părinți cred în vaccinare, astfel că medicii atenționează că în orice moment ar putea să izbucnească unele epidemii. S-a întâmplat deja în SUA. Refuzul unor comunități de a-și vaccina copiii a dus la epidemie. Oamenii ar fi spus că, de fapt, substanțele din vaccin nu ajută cu nimic și că totul este o metodă de a ține sub control masele. Așa se face că, după 15 ani de la eradicarea bolii, rujeola a reapărut. În 1990, în SUA, peste 55.000 de oameni s-au îmbolnăvit, 11.000 dintre aceştia au fost spitalizaţi, iar 120 dintre ei au murit din cauza complicaţiilor, cei mai mulţi fiind copii sub vârsta de 5 ani. Epidemia de atunci a venit tocmai ca urmare a refuzului vaccinării preșcolarilor. Oficial, rujeola a fost eradicată în Statele Unite în anul 2000. În 2014 a reapărut, fiind înregistrate peste 600 de cazuri. A fost cel mai mare număr de cazuri de rujeolă din ultimele două decenii, potrivit dcnews. Academia Americană de Pediatrie a emis un comunicat în care menţionează că toți copiii între un an şi un an şi trei luni trebuie să fie vaccinaţi contra rujeolei, rubeolei şi oreonului, cu o repetare între 4 şi 6 ani. Este recomandabil ca vaccinarea să nu fie efectuată înainte de 1 an şi sub nicio formă înainte de împlinirea a 6 luni. Astfel, orice epidemie răspândită prin intermediul copiilor părinţilor anti-vaccin îi pune direct în pericol pe bebeluşii sub 6 luni, în mod special mai vulnerabili la complicaţiile cu potenţial letal produse de această boală.

ȘI ÎN ȚARA NOASTRĂ Precizăm că fenomenul refuzului vaccinării este tot mai des întâlnit și în țara noastră. Numeroase mame îl iau pe ”nu” în brațe atunci când vine vorba să-și imunizeze copiii. Femeile nici nu vor să audă, pe motiv că riscurile sunt la fel de mari și dacă își vaccinează copilul. Georgeta este un tânăr medic și de puțin timp este mamă. Deși are numeroase cunoștințe medicale, și ea a refuzat și a spus că va refuza vaccinarea copilului său. Nu pentru că imunizarea ar reprezenta un control al maselor, ci pentru că vrea să-și apere copilul de boli prin metode naturiste. Ea spune că numeroase vaccinuri au reacții adverse severe, așa că alege alte metode. Nu este singura care nu vrea sub nicio formă să includă copilul în calendarul vaccinărilor. ”Nu-mi vaccinez copilul pentru că o să am grijă de el. Cât timp mănâncă ce trebuie și se odihnește, n-are cum să se îmbolnăvească. De ce să bag în el substanțe necunoscute? Am grijă ce-i dau să mănânce. Are deja un an și patru luni și nu s-a îmbolnăvit niciodată. E perfect sănătos și așa va fi”, a spus Elena, din Năvodari. Sunt însă și mame care și-au vaccinat copiii și au crezut de la bun început în ele. ”Mi-am vaccinat copilul exact cum mi-a spus medicul. Acum este mare, are 10 ani. Nu s-a îmbolnăvit niciodată. Doar varicelă a făcut”, a spus Cristina, din Constanța.