Vaccinul autohton e gata, dar nu poate fi pus pe piaţă!

Institutul “Cantacuzino” a finalizat producţia de vaccin antigripal, însă pentru aceste doze nu există un studiu clinic de la Agenţia Naţională a Medicamentului (ANM), a anunţat, ieri, ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu. “Avem o problemă cu faptul că între Institutul “Cantacuzino” şi Agenţia Naţională a Medicamentului nu a fost o legătură de colaborare foarte explicită. Când au terminat producţia şi s-au dus la ANM, au spus: staţi o clipă, că voi nu aveţi studiul clinic. Încercăm să facem acest studiu (...) astfel încât până la sfârşitul lunii să punem vaccinul pe piaţă”, a explicat demnitarul. Nicolăescu a rugat părţile responsabile să fie scurtată perioada de studiu clinic pentru vaccinul antigripal autohton. “Noi am rugat, fără să facă derogare de la lege, de la calitate, i-am rugat să vadă dacă pot scurta perioada de studiu clinic. Aşteptăm săptămâna viitoare un răspuns al unei comisii pe care am numit-o prin ordin să facă o asemenea analiză”, a arătat ministrul. El a adăugat că, deocamdată, există suficient vaccin antigripal şi că nu este nevoie de intensificarea campaniei de vaccinare, întrucât România nu are în prezent risc de gripă. În acest sezon rece, până în 5 ianuarie, în România au fost depistate trei cazuri de gripă, fără să fie înregistrat vreun deces din această cauză.