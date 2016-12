Vaci otrăvite

Scandal în localitatea constănţeană Săcele. Un bărbat din comună şi-a găsit, ieri dimineaţă, vacile otrăvite pe un câmp de lucernă şi îşi bănuieşte vecinul că se află în spatele întregii poveşti. “Se întâmpla în jurul prânzului. Eram acasă la mama mea şi ne pregăteam să mâncăm. La un moment dat, am primit un telefon de la îngrijitorul de animale care mi-a spus că a căzut o vacă şi m-a chemat pe câmp. Am lăsat totul şi am plecat. Când am ajuns, am văzut că mai căzuse o vacă şi că încă două se simt rău. Aveau spume la gură şi diaree, mi-am dat imediat seama că au fost otrăvite. Am sunat la medicul veterinar, dar şi la Poliţie. Cât am mai stat eu pe aici, două vaci au murit”, a povestit Dumitru Stoian. Poliţiştii din comuna Săcele au venit pe câmp şi au descoperit, împreună cu proprietarul cum au fost otrăvite animalele. “Am găsit pe câmp vreo şase sau şapte grămezi de porumb, seminţe de floarea-soarelui şi rapiţă, tratate cu o substanţă toxică. Se vede că nu e Furadan, dar cu siguranţă e o otravă destul de puternică. Poliţiştii au ridicat mai multe probe din aceste grămezi şi urmează să se afle ce otravă s-a folosit”, a mai spus Dumitru Stoian.

ACUZAŢII Bărbatul bănuieşte că de vină pentru cele întâmplate ar fi un vecin de-al său. “Cred că este vorba despre un vecin care are casa chiar lângă grajdul meu. Mă judec cu el de ceva timp pentru un teren. Am avut mai multe conflicte şi chiar m-a ameninţat ieri (n.r - sâmbătă) că îmi otrăveşte animalele. Eu spun că el este, mai ales că ştia că pe câmpul ăsta cu lucernă îmi aduc vacile la păscut”, a mai declarat Dumitru Stoian. Vecinul său neagă, însă, toate acuzaţiile pe care bărbatul i le aduce. “Nu este adevărat că l-am ameninţat că îi otrăvesc animalele. Ieri nici nu m-am întâlnit cu el. Eu îl bănuiesc că de-a lungul timpului mi-a tot furat din animale. E certat cu tot satul şi minte când zice că i-am pus eu otravă pe câmp. Vrea doar să-mi facă probleme. El poate să spună orice, asta nu înseamnă că e şi adevărat”, a declarat Gheorghe Gurahani, vecinul bărbatului. Dumitru Stoian spune că va merge astăzi la postul de poliţie din localitate pentru a depune o plângere.