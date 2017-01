Vaci ucise din cauza unei avarii la un stâlp Enel

Locuitorii din satul Nisipari sunt în stare de şoc după ce două vite au murit în momentul în care au trecut prin apropierea unui stâlp de transport al energiei electrice. Oamenii spun că oricine ar fi putut fi în locul animalelor şi că, de acum încolo, se vor gândi de două ori înainte de a se apropia de un stâlp. Incidentul a avut loc ieri dimineaţă, în jurul orei 09.00, la marginea localităţii. „Eu eram în curte şi, la un moment dat, m-a strigat băiatul care are grijă de vite şi mi-a spus că două vaci au căzut ca secerate. Am venit repede şi, când am văzut că sunt lipite de stâlp, i-am zis să nu se apropie nimeni, că sunt electrocutate. Am mers lângă ele să văd în ce stare sunt şi am observat că una deja murise, iar cea de-a doua abia mai respira. Am luat o funie, le-am legat de coadă şi le-am tras de lângă stâlp. M-am dus apoi mai aproape de stâlp să văd dacă are curent în el. Am apropiat uşor mâna cu dosul palmei de stâlp şi m-a plesnit ca şi cum ar fi curent de la priză. Era un curent puternic“, a declarat Adrian Dajiu, proprietarul animalelor. Bărbatul a evaluat paguba la 8.000 de lei, dar spune că aceasta este mult mai mare pentru că una dintre vaci era gestantă.

CE SPUNE ENEL Am sunat la Enel şi am anunţat ce s-a întâmplat şi în scurt timp a ajuns o echipă de electricieni care au efectuat măsurători de specialitate şi au întrerupt alimentarea cu curent electric. Reprezentanţii Enel Distribuţie Dobrogea spun că acest incident a avut loc din cauza acţiunii unor persoane necunoscute. „O echipă a intervenit în zonă şi, în prezenţa reprezentanţilor Poliţiei, s-au făcut primele constatări. În reţea a fost găsită o sârmă, aruncată de o persoană neidentificată, ce a permis legătura dintre conductorul activ şi consola stâlpului din beton cu armătura metalică. În acest fel s-a format fenomenul de punere la pământ care a dus la producerea incidentului“, a declarat Johanna Scântee, purtătorul de cuvânt al Enel Distribuţie Dobrogea.