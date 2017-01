Vadim “nu are vină, dar are păcatele lui” pentru neintrarea PRM în Parlament

Un membru al PRM, Ana Mureşan, fost ministru pe vremea regimului Ceauşescu, a leşinat, vineri, la conferinţa de presă a PRM, în timp ce liderul partidului, Corneliu Vadim Tudor, vorbea despre fraudarea alegerilor. Vadim şi-a întrerupt discursul, cerînd ca unul dintre foştii parlamentari ai partidului, de profesie medic, să-i acorde primul ajutor femeii. După ce aceasta şi-a revenit, a fost scoasă din sală şi dusă într-un salon alăturat, unde a fost aşteptată salvarea. Liderul PRM s-a arătat nemulţumit şi vizibil iritat de faptul că incidentul a fost filmat de către cameramanii prezenţi: “Din conferinţă, unii vor reţine doar asta. Nu m-ar mira ca diseară să se spună că Vadim a făcut-o să leşine”. El a găsit şi o explicaţie pentru cele întîmplate şi anume “zăpuşeala” din sediul PRM. Spre sfîrşitul conferinţei, Ana Mureşan a revenit în sala în care Vadim le vorbea ziariştilor şi a spus: “Am leşinat de supărare. Am pierdut!”. Vadim a încurajat-o şi a invitat-o să nu mai vorbească la conferinţa de presă, ci să vină la el în birou: “Îmi spuneţi în birou, ca să leşin şi eu”. Apoi, liderul PRM a declarat că nu are vină pentru neintrarea partidului în Parlament şi a anunţat că îşi va face un post de televiziune, “cu care va mitralia de dimineaţă pînă seara”, va scrie cărţi şi îşi va da doctoratul: “Sînt vinovat că m-am născut, că sînt naţionalist? Fireşte că am şi eu păcatele mele, dar vină nu!”. El a spus că roagă să nu-i poarte nimeni de grijă: “Cine nu poate ţine pasul cu mine, e liber să plece sau să fondeze alt partid. Rog să nu-mi poarte nimeni de grijă, eu am ce face!”. Reamintim că PRM nu a reuşit să treacă pragul electoral de 5%, la alegerile parlamentare din 30 noiembrie, astfel că nu va avea nici un reprezentant în Parlament, în legislatura următoare.