Vadim nu poate candida la europarlamentare

18:16:35 / 07 Aprilie 2014

Articol Tendetios

Consider ca articolul este tendentios si plin de ura si venin. Pe scurt cocoano sa stii ca acum cativa ani in urma presa straina si cea romaneasca a transmis o apreciere UNSCO si RETINET: Corneliu Vadim Tudor se REGASESTE intre cei 2.ooo ( doua mii) de INTELECTULAI si INTELEPTI ai planetei la acel moment,. Dealtfel eu pot sa spun ca in Romania dupa Nicolae CEAUSESCU cel mai mare patriot contemporan inpuscat in ziua de CRACIUN de Pagani si Tradatori, D-ul C.V. Tudor este cel mai puternic patriot,neanfricat in fata ttuturor serviciile secrete si a justitiei basiste , tribunul si cel mai mare justitiar de care le e frica la toti izmanarii, tradatorii si lepadaturile de PDL-isti, ,UDMR-isti si lichele ANTIROMANESTI., Sunt convins ca C.V.Tudor,va castiga si dreptul de a candida si mai ales de a fi DEPUTAT EUROPARLAMENTAR., SUCCESE DEPLINE DOMNULE C.V.TUDOR>