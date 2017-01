Vadim Tudor susţine modificarea Legii electorale

Prezent sîmbătă la Neptun, la şcoala de vară a tinerilor PRM, Corneliu Vadim Tudor a criticat atitudinea lui Traian Băsescu de a solicita identificarea surselor de finanţare necesare majorării pensiilor. Preşedintele PRM a arătat că există fonduri pentru majorarea pensiilor, iar Traian Băsescu nu are niciun drept pentru a cere sursele de finanţare, din moment ce nu este şeful Executivului. Corneliu Vadim Tudor a adăugat că există fonduri pentru a acoperi majorarea pensiilor, bani ce derivă din “productivitatea economică cu care se laudă Guvernul şi regimul auster“. O altă sursă de finanţare ar putea fi, în opinia sa, oprirea finanţării activităţii principelui Radu Duda sau a Institutului Cultural Român. “Eu, dacă aş avea puterea necesară, aş confisca bogăţiile realizate prin fraudă. Băsescu habar n-are cît pierde acum la populaţie că se pune de-a curmezişul“, a declarat Vadim Tudor. Făcînd referire la modul în care a decurs referendumul, Vadim a spus că ar trebui modificată legea electorală: “Trebuie interzise listele suplimentare, în caz contrar, va fi un du-te - vino aberant, cu autobuze, autocare, dintr-un colţ în altul al ţării. În cadrul referendumului au existat persoane care au votat şi de şapte ori“. Liderul PRM le-a explicat tinerilor cum ar trebui făcută politica şi care ar trebui să fie conduita morală a unui politician. Vadim a mai spus că partidul său va deţine portofoliul Justiţiei într-un executiv de uniune naţională, fără UDMR, un Cabinet care “va pregăti alegerile europarlamentare“. “Evident că nu putem sta toată viaţa în opoziţie. Am face mult mai multe lucruri bune dacă am fi la putere, într-o formulă sau alta“, a adăugat Vadim. El le-a explicat tinerilor peremişti că formula unui guvern monocolor nu este viabilă şi le-a dat ca exemplu negativ actuala configuraţie a executivului şi care, potrivit spuselor sale, se află “la mîna PRM“. Vadim Tudor a arătat că formaţiunea sa poate guverna, “în principiu“, alături de oricine, “mai puţin de organizaţia ilegală, anticonstituţională, antiromânească şi antieuropeană: UDMR“.