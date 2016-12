Vagoane de tren doborâte de rafale de vânt de pe un pod, în timpul unei furtuni în SUA

Mai multe vagoane ale unui tren au fost trântite de pe Podul Huey P. Long, în parohia Jefferson Parish din statul american Louisiana, în timpul unei furtuni extrem de violente, relatează The Huffington Post. Vagoanele trenului Union Pacific - care se îndrepta către est şi circula cu o viteză de aproximativ şase kilometri pe oră - erau goale. Ele s-au prăbuşit luni peste sediile unor restaurante de pe Clearview Parkway, la Elmwood, potrivit postului local WWL-TV, afiliat CBS New. Un meteotolog de la Serviciul Naţional american pentru Meteorologie (NWS) a confirmat luni după-amiaza pentru The Huffington Post că nu au fost raportaţi răniţi. El a precizat că a fost forba despre un sistem de furtuni numit de către meteorologi complex conectiv de mezoscară, implicând rafale de vânt de peste 110 kilometri pe oră. Mii de clădiri din Jefferson Parish au rămas fără curent electric, potrivit WWL-TV, iar Universitatea Louisiana din Baton Rouge, capitala statului, a anulat cursurile de ieri, potrivit site-ului Gulf Live. În pofida pagubelor provocate, furtuna este "obişnuită" pentru zonă primăvara, a declarat lui Hill. "Perioada de vârf în privinţa vremii rele în zonă este aprilie-mai, aşadar această (furtună) nu este neobişnuită", a declarat el. "A fost linişte anul trecut, dar ceea ce s-a întâmplat este mai aproape de ceea ce suntem obişnuiţi. Deci nu este nimic nou pentru noi", a adăugat meteorologul. "Însă a fost o furtună foarte, foarte impresionantă", a subliniat el.