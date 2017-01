Vajou, singurul “stranier” din tabăra Farului

Schimbarea din temelii a lotului în pauza competiţională din această vară a făcut ca FC Farul să înceapă actualul sezon al Ligii a II-a fără vreun “stranier” în lot, după ce gruparea de pe litoral a fost asaltată de jucători străini. După doar câteva etape, constănţenii şi-au “călcat pe inimă” şi au achiziţionat un francez, Nicolas Vajou, un fundaş central care a mai activat în fotbalul românesc. Jucătorul în vârstă de 24 de ani a trecut ca junior pe la trei cluburi importante în istoria fotbalului din Hexagon, Auxerre, Troyes şi Reims, apoi a decis să-şi încerce norocul în România. Fără impresar, Vajou a trebuit să se mulţumească cu liga secundă, astfel că timp de două sezoane a evoluat pentru FCM Bacău, fiind titular în centrul defensiv. O accidentare la spate l-a forţat să stea departe de teren câteva luni, motiv pentru care încercarea lui de a-şi găsi o echipă în prima ligă în această vară a eşuat. „După experienţa tristă de la Bacău, unde echipa s-a desfiinţat, am încercat să prind un contract în prima ligă. Am fost în discuţii cu Gloria Bistriţa şi Astra Ploieşti, dar s-au ivit alte probleme, mai ales că nu aveam şi impresar, şi nu am reuşit să fac acest pas. Am acceptat să vin la FC Farul pentru că-mi doream să joc şi îl ştiam şi pe preşedintele Relu Damian”, a declarat Vajou. Sosit la Constanţa pe 14 septembrie, francezul a debutat din postura de titular patru zile mai târziu, în meciul cu CS Otopeni, contribuind la primul succes al constănţenilor în acest sezon. Apreciat de antrenorul Ioan Sdrobiş, Vajou şi-a păstrat locul în centrul defensiv până spre finalul turului, când o infecţie alimentară l-a trimis în spital pentru câteva zile. A revenit în forţă pe final, reuşind să marcheze primul său gol în tricoul alb-albastru, în meciul cu FC Snagov. „Cred că am făcut un tur de campionat peste aşteptări, mai ales că am avut destule probleme. M-am acomodat repede pentru că îi ştiam pe unii dintre coechipieri de pe vremea când jucam la FCM Bacău. În plus, ştiu destul de bine româneşte şi nu am avut probleme de comunicare”, a mai spus Vajou, care speră să ajungă cât mai repede în prima ligă: „Mi-aş dori să joc cu Farul în Liga I încă din sezonul viitor, dar ştiu că este dificil. Mă voi concentra să ajut echipa prin evoluţiile mele şi vom vedea apoi ce se va întâmpla”. Francezul a mărturisit că a fost impresionat de oraşul Constanţa, dar şi de oamenii pe care i-a găsit la ţărmul mării. „Este un oraş frumos, iar oamenii sunt foarte prietenoşi. Îmi pare bine că am ales să vin la Constanţa”, a mărturisit Vajou, al cărui vis este să evolueze peste câţiva ani în prima ligă din Franţa.