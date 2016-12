Val de debranșări de la sistemul centralizat de încălzire

07:32:06 / 01 Iulie 2015

Nelamuririle au ramas

UAPC este egal apa de ploaie Va platim degeaba tot aceleasi conditi aberante de debransare a ramas adica sa ai un apartament debransat nelegal,sa ai anexa nr9 adica proiect de centrala anexa nr5 etc Pe noi asociatiile ne intereseaza ce se face cunapartamentele debransate in masa nelegal,si printr care au mai ramas apartamente bransate care sunt detunute de oameni care nu au posibilitatea dea-si monta centrale de apartamentsi care vor suporta iarna costuri mult mai mari la caldura Cei debransat nelegal sunt in evidenta RADET ca bransati vor suporta costuri la incalzire inafara spatiilor comune Se vor forma 2 tabere cei ramasi bransati si cei debransati nelegal Cum poate sa rezolve asociatiile aceasta problema ? Asta-i problema arzotoare a asociatiilor ceva concret nu vorbe in vant adica nimic concret ce a-ti comunicat in acest articol La o intrunire cu acest impact la populatie trebuie sa participe reprezentanti asociatiilor de proprietari direct impicate in acest caz nu persoane care in viata lor nu a participat la repartizarea cheltuielior de intrtinere intro asociatie Pe noi cei care vrem sa ne debransam legal acesta intrunire nu nea lamurit cu nimic ,tot aceleasi metode aberante de debransare legala a ramas concluzia trebuie so traga fiecare locatar ce vrea sa sa debranseze legal