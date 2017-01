Val de scumpiri

Cuvîntul de ordine al începutului lunii octombrie este „scumpire”. Chiar de pe data de întîi, toate produsele şi utilităţile se scumpesc. Baza tuturor acestor scumpiri o reprezintă majorarea costurilor la materia primă. Astfel, preţul pîinii şi produselor de panificaţie va creşte din nou, deşi a mai „beneficiat” de o scumpire în perioada august-septembrie. Grîul din noua recoltă a debutat, la vînzare, cu un preţ ridicat, de peste 5.000 lei vechi pe kilogram, dar producătorii au sperat că piaţa se va stabiliza. Preţurile au continuat însă să urce, ajungînd la peste 7.000 lei vechi pe kilogram. Preşedintele Patronatului ROMPAN, Aurel Popescu, a afirmat, că spre exemplu, scumpirea pîinii este inevitabilă: „au fost unele scumpiri în august-septembrie. În medie, majorarea a fost de 10%, dar au fost scumpiri de 30% şi altele de 5%. O nouă scumpire este inevitabilă, pentru că au continuat să crească costurile”. În condiţiile unei oferte reduse de grîu, cu preţuri de achiziţie ridicate, firmele au început să crească ponderea importurilor, ceea ce determină costuri în plus de transport şi expun producătorii la riscul instabilităţii cursului valutar. Uleiurile vegetale vor scutura şi ele buzunarele cumpărătorilor, avînd în vedere că şi în acest domeniu, seceta a redus şi a scumpit materia primă (seminţe oleaginoase, ex. floarea-soarelui - n.r.). Recolta de floarea-soarelui este estimată în acest an la circa 520.000 tone, reprezentînd mai puţin de o treime din producţia de anul trecut, de 1,6 milioane tone, iar seceta a afectat şi calitatea seminţelor. În cazul laptelui, scumpirea are la bază tot seceta, care a condus la reducerea cantităţii de furaje şi creşterea preţului la hrana pentru animale. Aceşti factori determină scăderea producţiei interne de lapte şi obligă firmele să facă importuri. Zahărul va costa şi el, pînă la finele anului, mai mult cu aprox. 10%, ca urmare a avansului costurilor cu utilităţile.

Gazele naturale, motivul tuturor scumpirilor

Preţul gazelor naturale pentru populaţie creşte, începînd de astăzi, cu 3,7%, din cauza majorării preţului gazelor naturale din import, care este estimat să atingă în trimestrul IV al anului valoarea de 315 dolari pe mia de mc, în creştere cu 40 de dolari pe mia de mc comparativ cu trimestrul III al anului. Astfel, preţul ajunge la valoarea din decembrie 2006, în timp ce tariful pentru electricitate rămîne acelaşi, potrivit Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei. Reprezentanţii ANRE consideră că majorarea preţului gazelor nu impune creşterea preţului la energia termică şi electrică, întrucît creşterea de preţ a combustibilului şi problemele cauzate de canicula şi de seceta din perioada iunie-iulie 2007 au fost compensate de funcţionarea Unităţii 2 de la Cernavodă şi de nivelul hidrologic din ultima perioadă.

Carnea este unicul produs la care nu sînt aşteptate majorări semnificative. Problemele cu care se confruntă producătorii români sînt similare în tot spaţiul UE, drept urmare, pentru a contracara efectele anului agricol slab, Comisia Europeană ia în considerare o serie de măsuri, cum ar fi eliminarea taxelor aplicate la importurile de cereale în actualul an agricol, măsură susţinută şi de Ministerul Agriculturii din România. O altă soluţie pentru frînarea creşterii preţurilor este reducerea TVA la alimentele de bază, spun producătorii români. Potrivit Insitutului Naţional de Statistică (INS), ritmul de creştere a preţurilor de consum al populaţiei s-a triplat în luna august, comparativ cu luna precedentă, influenţat semnificativ de scumpirea alimentelor. În luna august, preţurile la produsele alimentare au urcat în medie cu 1,68%, în timp ce la mărfurile nealimentare au stagnat (creştere de doar 0,08%), iar tarifele la servicii au avansat cu 1,06%. În al doilea trimestru al acestui an, producţia agricolă a scăzut şi ea cu aproape 11%.