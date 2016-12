Val Kilmer, dat în judecată pentru pensia alimentară

Linda Evangelista a lansat o adevărată modă printre fostele soţii în ceea ce priveşte plata pensiei alimentare. Fotomodelul canadian, care deşi are o avere estimată la opt milioane de dolari, a cerut o pensie alimentară record de 46.000 dedolari, a creat un precedent. Fosta soţie a lui Val Kilmer, actriţa Joanne Whalley, cu care actorul american a fost căsătorit între 1988 şi 1996 şi cu care are doi copii adolescenţi, susţine că starul a rămas în urmă cu plata pensiei alimentare pentru urmaşii lor, Mercedes de 20 de ani şi Jack de 16 ani. După despărţire, Val Kilmer a fost de acord să plătească 27.500 de dolari pe lună, dar se pare că a omis să o mai facă în ultima vreme. Din documentele depuse la un tribunal din statul New Mexico nu reiese suma la care se ridică restanţa şi nici perioada în care pensia alimentară nu a fost plătită.

Se pare că este însă vorba de o sumă importantă, întrucât a solicitat punerea unui sechestru pe ferma în valoare de 18,5 milioane de dolari pe care actorul o deţine în statul New Mexico. În 2009, Val Kilmer a scos la vânzare această proprietate pentru suma de 33 de milioane de dolari, însă preţul a scăzut la 23 de milioane de dolari în octombrie 2010 şi apoi la 18,5 miilioane de dolari în decembrie 2010. În noiembrie 2010 Fiscul american a emis pe numele actorului o somaţie de plată a sumei de 498.165 de dolari, reprezentând taxele neachitate corespunzătoare anului 2008. În aprilie 2010, Val Kilmer a plătit suma de 538.000 de dolari, în urma unei alte somaţii de la Fisc.

Nu este însă prima dată când Joanne Whalley îl acuză pe fostul soţ că nu îşi respectă datoria de tată. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în anul 2007, iar vedeta şi-a plătit datoriile abia în 2008. Joanne Whalley nu este nici la prima dezamăgire provocată de Val Kilmer, care a părăsit-o în timp ce era însărcinată cu al doilea copil al lor. Cei doi s-au cunoscut în timp ce au filmat împreună filmul ştiinţifico-fantastic “Willow”, în 1988.