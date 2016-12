Val Kilmer îi va da replica lui Christopher Walken

Un film despre mafia irlandeză, în regia lui Jonathan Hensleigh, se va bucura de o distribuţie interesantă, alcătuită din Val Kilmer, Christopher Walken şi Ray Stevenson. Compania Code Entertainment va produce acest film de acţiune, inspirat din povestea de viaţă a mafiotului Danny Greene, interpretat de Ray Stevenson. Scenariul filmului a fost scris de Jonathan Hensleigh şi Jeremy Walters, pe baza romanului “To Kill the Irishman: The War That Crippled the Mafia”, scris de Rick Porrello. Danny Greene a fost un mafiot de origine irlandeză extrem de violent, care a făcut o puternică concurenţă mafiei italiene din Cleveland, în anul 1970, provocînd un val de violenţe pe întreg teritoriul SUA, ducînd astfel la paralizarea tuturor structurilor mafiote. Christopher Walken va interpreta rolul lui Shondor Birns, patronul unui club de noapte, iar Val Kilmer va juca rolul unui poliţist din Cleveland care se împrieteneşte cu Danny Greene. Filmările vor începe pe 19 mai, la Detroit.