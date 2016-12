Vâlcov: Trebuie să existe legi mult mai dure pentru cei care fură din banii pentru sănătate

Ministrul Finanţelor, Darius Vâlcov, a declarat, astăzi, că trebuie să existe legi mult mai dure pentru cei care fură din banii pentru sănătate, în condiţiile în care vedem că se întâmplă acest lucru, dar nu întotdeauna se acţionează cum ar trebui. "Nu banii sunt problema în sănătate. Cred că bugetul trebuie făcut pe proiecte, pe strategii şi mai cred că trebuie să existe legi mult mai dure pentru cei care fură din banii pentru sănătate. Acest lucru îl vedem că se întâmplă şi nu totdeauna acţionăm aşa cum ar trebui. Vreau să vă garantez un singur lucru: nu va exista niciun moment în care să spun nu unei solicitări reale din partea Ministerul Sănătăţii", a spus Darius Vâlcov, la o dezbatere privind finanţarea sistemului de sănătate în acest an. Ministrul Finanţelor a mai spus că în curând va apărea o propunere a ministrului Sănătăţii, prin care toate companiile de stat şi cele în care statul este acţionar să dirijeze minimum 40 la sută din donaţii şi sponsorizări către domeniul sănătăţii. "Chiar poimâine, în ordonanţa de urgenţă, la propunerea domnului ministru, pe care şi eu o susţin, va apărea o obligaţie ca toate companiile de stat sau unde statul este acţionar să dirijeze minim 40 la sută din donaţii şi sponsorizări către domeniul sănătăţii", a precizat Vâlcov. Ministru a adăugat că în noul Codul fiscal, care peste două săptămâni va intra în dezbatere în Parlament, s-a introdus obligaţia plăţii contribuţiei la asigurările sociale de sănătate pentru toţi cei care obţin venituri, indiferent sub orice formă, la nivelul a cinci salarii medii pe economie. "În plus, s-a scos obligaţia de a plăti această contribuţie la sănătate pentru un venit minim garantat de 700 de lei", a mai spus Darius Vâlcov. Ministrul Finanţelor a reafirmat că în sănătate sunt bani şi a arătat că, în 2014, bugetul alocat din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) a crescut cu 43,5 la sută faţă de 2010.