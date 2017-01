Valentin Bogheanu, cîştigătorul Trofeului Festivalului de Folclor “Mamaia 2006”

Cea de a VI-a ediţie a Festivalului Naţional al Cîntecului şi Dansului Popular Românesc “Mamaia 2006” a ajuns la final. Spectatorii au avut ocazia, vineri seară, la Teatrul de Vară din staţiunea Mamaia, să asiste la festivitatea de premiere a concursului, precum şi la recitalul extraordinar susţinut de artişti consacraţi ai muzicii populare româneşti. După ce i-au urmărit, în cele două seri de concurs, pe cei 50 de tineri interpreţi, membrii juriului, Elise Stan, Radu Comănici, Maria Magiru, Simona Patraulea, Dumitru Fărcaş, Eugenia Florea, Alexandra Cepraga, Angela Buciu, Floarea Calotă, Petre Paul Nicolescu, Nicolae Peride, Steluţa Popa, Daniela Roxana Gibescu, Viorica Brabu Iuraşcu şi Nicolae Botgros au desemnat cîştigătorii ediţiei din acest an a festivalului. La Secţiunea Solişti vocali, premiul I a fost obţinut de Roxana Reche (Alba), premiul al II-lea a fost cîştigat de Florina Izabela Tomiţă (Dolj), Mihaela Grec (Maramureş) şi Georgeta Chiţoran (Corabia). Pe cea de a treia treaptă a podiumului au urcat Ana Maria Gherghel (Lăpuş), Lavinia Cesarina Gherghel (Satu Mare) şi Mariana Zota (Timiş).

La Secţiunea Solişti instrumentişti, premiul I a fost cîştigat de Alexandru Şura (ţambal), premiul al II-lea de Marius Zorilă (vioară) şi Ştefan Pitulici (vioară), iar premiul al III-lea a fost obţinut, ex-aequo, de Radu Nechifor (nai) şi Ştefan Negură (nai). De asemenea, organizatorii, dar şi Arhiepiscopia Tomisului au mai acordat Premiul tinereţii - Feraru Andreea (Tulcea), premiul In memoriam “Liviu Vasilică” - Mocanu Nicolae (Constanţa), şi premiul In memoriam “Drăgan Muntean” - Dumitru Aurelian Suciu (Sibiu). Telespectatorii au acordat Premiul de popularitate Angelicăi Flutur, din Suceava, iar Premiul Presei a fost obţinut de Anca Panţîru, din Timişoara. Trofeul festivalului, un autoturism Matiz, a fost cîştigat de reprezentantul Republicii Moldova, Valentin Bogheanu, care a participat la Secţiunea Solişti instrumentişti, la instrumente de suflat. “Cînt la aceste instrumente de aprox. 20 de ani şi acum, după ce am obţinut acest premiu, îmi dau seama că munca mea este apreciată de public şi de specialiştii în domeniu. Sînt foarte fericit, este un moment deosebit, încă nici nu îmi dau seama ce se întîmplă”, a declarat, emoţionat, Valentin Bogheanu.

Concurenţii s-au sprijinit reciproc, lăsînd rivalităţile la o parte

Chiar dacă trecuseră de “proba de foc”, în care au trebuit să impresioneze juriul, concurenţii au fost, la final, mult mai emoţionaţi decît în timpul concursului. Cu toate acestea, ei au lăsat rivalităţile la o parte şi au dat dovadă de spirit de echipă, sprijinindu-se reciproc. Unii erau veseli, alţii mai puţin bucuroşi, însă cu toţii au aşteptat cu sufletul la gură anunţarea premiilor. Mulţi dintre tineri au considerat participarea la festival o provocare pentru a merge mai departe şi a demonstra, la ediţiile viitoare ale concursului, evoluţia lor ca interpreţi de muzică uşoară. “Acum nu mi-am pregătit un repertoriu special şi nici nu am repetat foarte mult, dar îi asigur pe colegii mei că, anul viitor, eu voi lua trofeul”, a ţinut să precizeze Ştefan Pitulici, cîştigătorul premiului al II-lea la Secţiunea Solişti instrumentişti.

Artiştii consacraţi ai muzicii populare au încheiat festivalul cu un recital extraordinar

În ultima parte a festivalului au urcat pe scenă Veta Biriş, Maria Botaciu, Floarea Calotă, Maria Cîrneci, Dumitru Fărcaş, Traian Juchela, Elena Merişoreanu, Matilda Pascal Cojocăriţa şi Ştefan Cigu, Gheorghe Roşoga, Dumitru Şopon, Mioara Velicu şi Nicoleta Voica. Spectatorii şi telespectatorii i-au putut urmări pe interpreţi în ipostaze mai puţin obişnuite, astfel că, Nicoleta Voicu a interpretat melodii din repertoriul Mioarei Velicu, iar Matilda Pascal Cojocăriţa a dansat cu Sergiu, un instrumentist din cadrul ansamblului “Lăutarii”, condus de maestrul Nicolae Botgros. La rîndul lor, Nicolae Botgros şi Ştefan Cigu au prezentat un duel al viorilor, publicul aplaudîndu-i minute în şir pentru extraordinara interpretare. “Ne-am simţit foarte bine la acest festival şi ne bucurăm că tinerii aleg să cînte muzică populară, pentru că avem nevoie de urmaşi”, a declarat Dumitru Fărcaş. Festivalul a fost organizat de Consiliul Judeţean Constanţa, în colaborare cu TVR.