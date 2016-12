Valentin Pleşa a câştigat ediţia a 15-a a Turului Dobrogei

Duminică s-a încheiat o nouă ediţie a Turului Dobrogei la ciclism, competiţie care s-a bucurat şi în acest an de participarea a numeroşi sportivi de valoare din ţară. După trei zile de întreceri, în care s-au disputat cinci etape, victoria finală a revenit ploieşteanului Valentin Pleşa, de la CS Petrolul, cu timpul de 9 minute, 24 de secunde şi 36 de sutimi. În clasamentul general, acesta a fost urmat de moldoveanul Evghenii Berezutchi, sportiv legitimat la CS Bilal 2000 Constanţa (la 18 secunde), şi Norbert Szabo, de la CS Dinamo (la 19 secunde de lider). „A fost destul de greu. Fiecare şi-a dorit să câştige, dar echipa m-a ajutat şi am putut păstra tricoul galben”, a declarat, la final, învingătorul Turului Dobrogei, Valentin Pleşa. Sâmbătă, etapa a treia, desfăşurată pe traseul Constanţa - Valu lui Traian - Adamclisi - Constanţa (120 km), a fost câştigată de Eduard Grosu (Vini Fantini Italia), urmat de Zoltan Sipoş (CS Dinamo) şi Sergiu Ciobanu (CS Bilal 2000 Constanţa). Duminică, în etapa a patra, care a avut loc pe un circuit de 30 km pe b-dul Aurel Vlaicu, sub forma unui criterium cu sprinturi intermediare la cinci tururi, s-a impus tot Grosu, urmat de Ciobanu şi Sipoş. „A fost o ediţie bine organizată, care a ieşit mult mai bine decât ne aşteptam. Au fost suficienţi competitori pentru a vedea stadiul în care se află aceştia înaintea Campionatului Naţional”, a spus preşedintele CS Bilal 2000 Constanţa, Victor Bănescu. În întrecerea juniorilor, prima poziţie în clasamentul general i-a revenit lui Nichita Lunin (Moldova), podiumul fiind completat de Emil Dima (CS Torpedo Zărneşti) şi Dumitru Bumbu (Moldova). „Încă nu-mi vine să cred că am câştigat. Sunt fericit, mai ales că a fost o cursă destul de dificilă. Au fost concurenţi puternici şi pe viitor doresc să repet aceste rezultate pentru a prinde o echipă şi mai bună”, a precizat şi Nichita Lunin.

Competiţia a fost organizată de Direcţia pentru Sport şi Tineret a judeţului Constanţa, Consiliul Judeţean şi Primăria Constanţa, în parteneriat cu Clubul de ciclism 2000 Bilal Constanţa şi Federaţia Română de Ciclism.