Valentin Pocora nu are voie să părăsească ţara

Tribunalul Constanţa a dispus, la sfârşitul săptămânii trecute, ridicarea interdicţiei de a părăsi localitatea şi înlocuirea ei cu obligarea de a nu ieşi din ţară pentru Valentin Pocora, constănţeanul suspectat a fi unul dintre patronii fabricii ilegale de ţigări din localitatea constănţeană Târguşor, descoperită de poliţişti în luna martie a acestui an. Întrucât este bolnav de astm bronşic şi nu se poate trata în localitatea de domiciliu, Valu lui Traian, Pocora a cerut instanţei să i se dea voie să meargă la Constanţa sau la Bucureşti ori de câte ori are nevoie, fără să mai apeleze la judecători. Potrivit anchetatorilor, pe 9 martie a.c., poliţiştii constănţeni au efectuat o percheziţie în incinta unei ferme de animale din Târguşor, prilej cu care au fost găsite, într-o construcţie din tablă, 169 cutii de carton cu resturi vegetale de tutun - tocat şi netocat, hârtie pentru ţigarete, 107 legături a 1.000 bucăţi fiecare şi banderole de marcaj având inscripţionat „Republica Moldova”. De asemenea, oamenii legii au descoperit mai multe utilaje pentru prelucrarea tutunului şi transformarea acestuia în ţigarete, conectate la reţeaua electrică, totul indicând că în acel loc se fabrică ilegal ţigări. Din cercetări a reieşit că depozitul i-a aparţinut omului de afaceri constănţean Gheorghe Enache, patronul SC „Cargo Romena” SRL Constanţa, până pe 10 martie 2009, când acesta a întocmit un angajament în care se obliga să îi vândă lui Pocora ferma contra sumei de 110.000 de euro, din care a primit ca avans 30.000 de euro, urmând ca diferenţa de 80.000 euro să fie achitată, în tranşe, până la finalizarea actelor de vânzare-cumpărare, la 1 februarie 2010. În acelaşi act, Enache a precizat că, odată cu primirea avansului, îi cedează lui Pocora dreptul de a folosi ferma. Valentin Pocora a fost arestat şi, după câteva săptămâni, a fost eliberat sub control judiciar.