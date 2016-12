Valentina Pelinel a lansat bijuterii la New York

Proaspăt divorţată de politicianul Cristian Boureanu, fostul model Valentina Pelinel pare să îşi petreacă timpul în mod productiv peste Ocean, unde s-a mutat de aproape două luni. Frumoasa blondă a lansat o linie de bijuterii pe care le comercializează în Statele Unite, dar şi în România. Ea s-a asociat cu o bună prietenă din New York şi a pus pe roate o afacere cu coliere unicat.

„Mădălina Flusberg locuieşte de mică în America şi ştie foarte bine domeniul. Ea creează bijuterii de foarte mult timp. Împreună am vrut să facem altceva. Aşa că ne-am pus mintea la contribuţie şi am lansat o linie de bijuterii din piele, mătase, dantelă, broderii şi pietre Swarovsky. Eu am ales materialele şi pietricelele, fiind adepta culorilor tari, roşu, verde, iar Mădălina s-a ocupat de partea tehnică, de lipit şi cusut. Rezultatul a fost o colecţie interesantă, cu care am atras imediat atenţia. Oameni de modă din America s-au interesat şi au lansat deja comenzi. Linia de coliere se poate achiziţiona şi din România, online”, a spus Valentina Pelinel.