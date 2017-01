“Valentine’s Day” la American Corner

American Corner, din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa a organizat “Valentine’s Day”, sub coordonarea prof. Diana Papacioc de la Liceul “Virgil Madgearu” şi prof. Andaluzia Poşircă de la Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrîn”, împreună cu elevi de la aceste instituţii de învăţămînt. Evenimentul a fost deschis de Adelina Vartolomei şi Corina Lungu, profesori coordonatori la Universitatea „Ovidius”, care au făcut o prezentare a istoriei “Zilei îndrăgostiţilor” (tradiţiile acestei zile începînd cu anul 1850 şi pînă în ziua de azi, zile similare sărbătorite pe diferite continente, etc.), un quiz pe marginea filmului care a fost vizionat cu această ocazie - “Down With Love”, cu Renée Zellweger şi Ewan McGregor. De asemenea, elevii au primit newsletter-uri, poeme, rebusuri, citate şi au dialogat pe tema, atît de controversată, a Zilei Îndrăgostiţilor şi semnificaţiei acesteia. Participanţii au părăsit spaţiul pus la dispoziţie cu generozitate de către American Corner, cu steaguri, broşuri, hărţi şi cărţi cu informaţii despre Statele Unite.