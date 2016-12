Valentine’s Day pe litoral

Seara de marţi a fost una mai specială, la malul mării. A fost seara evenimentelor de Valentine’s Day, plină de petreceri dedicate îndrăgostiţilor. Restaurantele au pregătit cine romantice, iar cluburile au avut în program party-uri speciale, care s-au bucurat de o participare numeroasă din partea tinerilor. Constănţenii care au ieşit în oraş, de Valentine’s Day, s-au distrat pe cinste, chiar dacă a doua zi mulţi dintre ei au avut program obişnuit de muncă sau studii.

CĂSĂTORII DE... O NOAPTE Printre cluburile constănţene care au organizat petreceri având ca tematică dragostea s-a numărat şi The Bank. Aici tinerii au început să vină după miezul nopţii, în cuplu sau în... gaşcă, asistând la coregrafii cu inimioare şi cupidoni sexy şi având ocazia să îşi unească destinele simbolic, prin certificate de căsătorie valabile o singură noapte. Deşi Mihai Mitoşeru şi Adina Barbu erau vedetele anunţate, iniţial, să oficieze aceste ceremonii, aceştia nu au mai ajuns la mare, rămânând înzăpeziţi pe drum, ca şi mulţi alţi colegi de breaslă. P.R-ul clubului The Bank, Alis Tudosa, a declarat că, deşi cei doi nu au reuşit să vină, evenimentul s-a desfăşurat fără probleme şi, astfel, seara a fost una deosebită. „Deşi invitaţii speciali ai serii nu au mai reuşit să ajungă, noi, organizatorii, am luat în calcul şi această variantă şi ne-am descurcat. Am avut 100 de certificate de căsătorie din care doar câteva au rămas necompletate”, a menţionat Alis Tudosa.

DISTRACŢIE PÂNĂ ÎN ZORI O altă petrecere prilejuită de Ziua Îndrăgostiţilor a avut loc şi în clubul constănţean Cafe del Mar, unde foarte mulţi tineri au venit puşi pe chef, după ora 22.00. Atmosfera de aici a fost ceva mai liniştită la început, pe muzica regretatei Whitney Houston, iar după miezul nopţii, s-a transformat într-o mega-petrecere, cei prezenţi dansând până în zori. Nu au lipsit, bineînţeles, săruturile pasionale şi inimioarele oferite cu prilejul Zilei Sfântului Valentin.

VALENTINE’S DAY LA TECHIRGHIOL Nu doar în Constanţa au fost organizate petreceri dedicate îndrăgostiţilor. Primăria Techirghiol a organizat, marţi seară, la Pub-ul din localitate, după ora 18.00, o petrecere de Valentine’s Day în cadrul căreia tinerii îndrăgostiţi din oraş s-au distrat, au participat la concursuri de dans cu premii şi s-au căsătorit, simbolic, desigur, pentru 24 de ore.

Sub sloganul „Vino astăzi şi iubeşte, Primarul te-ndrăgosteşte!”, petrecerea de Valentine’s Day a fost marcată de un moment emoţionant, o cerere în căsătorie... adevărată. „Frumoasa seară a fost deschisă de către tânărul artist constănţean Florea Alexandru, care a încântat publicul cu cele mai speciale melodii de dragoste. La petrecere au fost prezenţi în jur de 200 de tineri din Techirghiol, iar 50 de cupluri şi-au manifestat dorinţa de a se căsători pentru 24 ore. Am asistat şi la o spontană cerere în căsătorie, reprezentând, probabil, cel mai emoţionant moment şi cea mai frumoasă declaraţie de dragoste a serii”, a concluzionat primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan.