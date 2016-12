Valentine\'s Day Charity Ball, la a cincea ediţie

Cea de-a cincea ediţie a Valentine\'s Day Charity Ball se va desfăşura ca o gală a frumuseţii, eleganţei şi bunului gust, sâmbătă, la Palatul Ghika din capitală. Organizatorii au pregătit pentru participanţii la eveniment momente artistice inedite şi prezentări de ţinute de lux şi bijuterii unicat. Cele care vor urca pe catwalk sunt finalistele competiţiei „Miss Universe România”, care s-au implicat activ la pregătirea petrecerii caritabile.

Cu acest prilej, va fi prezentată colecţia Elegance, firmă fondată în 1938, în Germania, ce numără, în prezent, 70 de magazine în 55 de ţări, inclusiv România. Oana Paveluc, câştigătoarea titlului „Miss Universe România” de anul trecut, a pregătit un moment surpriză pentru seara balului.

Un alt brand care s-a alăturat proiectului este Maximum Chic by Anca Maxim: pentru ediţia din acest an, creatoarea Anca Maxim Midari a pregătit colecţia „Universe of Love”, care va oferi privitorilor rochii unicat, lucrate manual din cele mai rare materiale. Ţinutele prezentate vor fi asortate cu creaţiile bijutierilor renumiţi ai casei Rafael & Son Diamonds.

Anul acesta, cu ajutorul donatorilor din România şi Statele Unite, organizatorii şi-a propus să ofere 50 de burse în valoare de 1.000 de euro pentru studenţii merituoşi. Până în prezent, Programul de Burse Universitare a sprijinit 115 tineri proveniţi din centrele de plasament autohtone, 44 dintre aceştia fiind deja absolvenţi şi aflându-se la începutul unor cariere de succes.