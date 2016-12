Valentino a creat rochia de mireasă pentru Anne Hathaway

Designerul italian Valentino Garavani a dezvăluit într-un interviu recent că a creat rochia de mireasă pe care actriţa Anne Hathaway o va purta la apropiata ei nuntă cu Adam Shulman. Deşi actriţa a încercat să păstreze secretul în ceea ce priveşte apropiata ei căsătorie, celebrul designer italian a dat-o de gol. Valentino spune că o consideră pe Anne Hathaway ca pe o fiică şi crede că cel mai recent film în care a jucat actriţa americană, ”Les Miserables”, o va ajuta să devină un star de prim rang la Hollywood. Anne Hathaway a declarat recent că nu se va căsători înainte de 2013, pentru că este prea ocupată în acest an cu promovarea filmelor ”Cavalerul negru: Legenda renaşte / The Dark Knight Rises” şi ”Les Miserables”. Actriţa şi Adam Shulman sunt împreună din 2008 şi s-au logodit în noiembrie 2011, dar încă nu au stabilit data nunţii.

Anne Hathaway a fost apreciată de critici şi de public pentru rolul din ”Rachel se mărită / Rachel Getting Married”, de Jonathan Demme, pentru care a fost nominalizată, în 2009, la Oscar. Actriţa a jucat, de asemenea, în ”Diavolul se îmbracă de la Prada” şi în ”Brokeback Mountain”. Actriţa a putut fi văzută pe marile ecrane în 2010, în filmul ”Dragoste şi alte dependenţe / Love and Other Drugs”, în care joacă alături de Jake Gyllenhaal, dar şi în animaţia ”Alice în Ţara Minunilor / Alice in Wonderland”, de Tim Burton, în care a jucat rolul Reginei Alba. În 2011, actriţa a asigurat vocea personajului Jewel din animaţia de mare succes ”Rio” şi va putea fi văzută în curând pe marile ecrane, în rolul Fantine din filmul ”Les Miserables”, regizat de Tom Hooper.