Valerie Trierweiler ştirbeşte credibilitatea preşedintelui Franţei

MESAJ DEFĂIMĂTOR Jurnalista Valerie Trierweiler a făcut prima sa gafă, una agravată de statutul său de concubină a preşedintelui Franţei. Gafa sa îl şifonează serios pe Francois Hollande, pe fosta sa parteneră de viaţă, nimeni alta decât fosta candidată a socialiştilor francezi în alegerile prezidenţiale din anul 2007, Segolene Royal, şi Partidul Socialist, pentru că se lasă impresia că în interiorul formaţiunii politice funcţionează mai degrabă favorurile decât sprijinul politic onest. Totul a pornit de la un mesaj pe care care Valerie Trierweiler l-a postat pe Twitter, din care reiese că îl sprijină pe rivalul lui Segolene Royal în alegerile legislative. Mesajul este mai puţin decât amical şi ridică probleme cât se poate de grave.

“Curaj pentru Olivier Falorni, care nu a dezamăgit niciodată, care se bate alături de oamenii din La Rochelle de atâţia ani, într-o luptă dezinteresată”, a fost, cu siguranţă, mesajul zilei în Franţa! Poate n-ar fi contat prea mult şi ar fi trecut cu vederea, dacă nu venea din partea partenerei de viaţă a preşedintelui Franţei. Însă cum aceasta a recunoscut sus şi tare că l-a scris cu mâna ei, s-a conturat ditamai scandalul! La prima vedere, pare un mesaj inocent de încurajare, numai că Olivier Falorni este contracandidatul direct al lui Segolene Royal în alegerile legislative din circumscripţia La Rochelle. Este un disident din Partidul Socialist, fostul lider al acestei formaţiuni politice în regiune, care ar putea determina un eşec răsunător pentru Segolene Royal, candidată pe listele socialiştilor, în al doilea tur al scrutinului. În plus, Segolene Royal a primit sprijinul preşedintelui Hollande, de care chiar avea nevoie, pentru a da un semn de normalitate în relaţia lor, ca foşti parteneri de viaţă şi lideri ai celui mai important partid al Franţei. Segolene Royal şi Francois Hollande au avut o relaţie de 27 de ani, din care au rezultat patru copii. Sprijinul pe care preşedintele îl acordă lui Segolene Royal pare acum doar un favor de dragul vremurilor bune. Mesajul lui Valerie Trierweiler nu o denigrează numai pe Segolene Royal, ci afectează şi imaginea preşedintelui Franţei, care apare ca un bărbat care pare să aibă o slăbiciune pentru fosta şi nu un politician calculat.

CRIZE… CONJUGALE Nu este foarte clar ce a îndemnat-o pe Valerie Trierweiler să facă publică o astfel de postare pe Twitter, de altfel o jurnalistă talentată şi obiectivă. Mesajul îi strică imaginea de redactor de politică internă şi arată a gelozie de femeie neglijată. Serviciul de presă al Preşedinţiei franceze a resimţit acţiunea lui Valerie Trierweiler ca pe o lovitură sub centură şi consilierii preşedintelui Hollande sunt la un pas de a renunţa la slujbe. “Mă aşteptam la crize guvernamentale, nu la crize conjugale. Este halucinant ce se întâmplă”, a comentat unul dintre consilieri, sub acoperirea anonimatului. Preşedinţia Hollande a căzut într-o culme a ridicolului pe care precedesorul său o evitase, totuşi. Valerie Trierweiler avertizase, ce-i drept, într-un interviu acordat în luna aprilie publicaţiei “Femme Actuelle”: ”Francois are încredere totală în mine, mai puţin însă când vine vorba despre mesajele de pe Twitter”. Poate că imediat după învestire, Peşedinţia franceză ar fi trebuit să-i şteargă contul de Twitter...