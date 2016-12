Valeriu Ionescu, noul director general al Portului

Vineri a fost o zi grea pentru membrii Consiliului de Administraţie (CA) al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (CNAPM) Constanţa. Unul dintre cele 61 de puncte aflate pe ordinea de zi a şedinţei a fost cererea de încetare a contractului de mandat a directorului general, prof. Lucian Băluţ. Surse avizate au declarat că membrii CA ai companiei au luat act de demisia înaintată de prof. Băluţ. Demisia intră în vigoare începând cu 31 august. Tot vineri, membrii CA l-au desemnat pe Valeriu Nicolae Ionescu în funcţia de director general al Portului Constanţa. Noul director general este vicepreşedintele CA, care deţine şi funcţia de administrator al companiei. „Consider că experienţa acumulată din octombrie trecut, de când am fost numit vicepreşedinte ne-executiv al APM Constanţa, va contribui real la continuarea demersurilor pe care le-a început noul consiliu ales prin programul „Management Privat la Stat”. Deja, sub conducerea executivă a prof. Lucian Băluţ, împreună cu membrii consiliului şi ai echipei executive, am reuşit să obţinem în primul semestru al acestui an un profit de peste patru ori mai mare decât în perioada similară a anului trecut, în ciuda condiţiilor macroeconomice care încă sunt precare. Am încredere în această echipă şi sper să pot continua direcţia strategică pe care am gândit-o împreună şi care se axează pe dezvoltarea activităţii portuare, sprijinită şi de finalizarea proiectelor deja începute de dezvoltare a infrastructurii, precum şi de demararea unor proiecte noi”, a declarat, pentru „Telegraf”, noul director general al Portului Constanţa, Valeriu Ionescu.

PROF. BĂLUŢ, MEMBRU ÎN CA Prof. Băluţ şi-a păstrat calitatea de membru în CA. El şi-a exprimat încă de miercuri, 21 august, intenţia de a demisiona deoarece, potrivit actualei legi, activitatea sa de profesor universitar la Universitatea Maritimă Constanţa (UMC) se afla în incompatibilitate cu funcţia de director general al CNAPMC. Reprezentantul Centrului Regional pentru Guvernanţă Publică şi Economică Privată, Dezideriu Dudaş, a transmis o scrisoare deschisă premierului Victor Ponta, prin care solicită reviziuirea legislaţiei, astfel încât prof. Băluţ să-şi poată continua activitatea atât la CNAPM, cât şi la UMC. „În urma discuţiei mele cu prof. Lucian Băluţ, am aflat stupefiat că, într-adevăr, motivul public invocat de dânsul privind cererea de demisie e legat de starea de incompatibilitate în care s-ar afla ţinând cont de faptul că este profesor universitar (cf. Legii 215/2001 actualizată). În urma solicitării sale a şi primit un răspuns în scris de la UMC (unde este profesor titular) în acest sens. Vă solicităm ferm să revizuiţi aberanta legislaţie referitoare la incompatibilitate şi, deocamdată, să blocaţi mandatul reprezentantului Ministerului Transporturilor pentru şedinţa CA, până la găsirea unei soluţii de continuare a activităţii profesorului Băluţ în fruntea conducerii APMC”, se arată în scrisoarea deschisă. Prof. Lucian Băluţ a fost numit la şefia CNAPM în luna februarie a acestui an.

Potrivit site-ului ASEBUSS (Institutul de Administrare a Afacerilor din Bucureşti) - www.asebuss.ro, Valeriu Ionescu este investitor particular cu investiţii în sectoarele de media şi servicii. Ionescu are o experienţă de peste 14 ani în Private Equity şi Investment Banking. Pe lângă experienţa sa financiară, el are peste 20 de ani de experienţă de consultanţă şi coordonare în Europa Centrală şi de Est şi 15 ani de inginerie şi management în sectoarele petrol şi aeronautică. De asemenea, el este şi un antreprenor experimentat, fondator al Focus Sat (companie de televiziune prin satelit, în prezent în portofoliul UPC). Pe lângă poziţia de membru în Advisory Board la ASEBUSS şi cea de administrator în două dintre investiţiile sale, Ionescu este Managing Partner al „Valeriu Ionescu şi Asociaţii” SRL. Noul director general al CNAPM este absolvent al cursurilor de Executive MBA ale ASEBUSS, în colaborare cu Universitatea din Washington, şi deţine un master în ştiinţe electrice şi electronice la Universitatea Politehnică Bucureşti.