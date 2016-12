Valeriu Tabără nu spune NU agriculturii ecologice

Pentru a linişti cât de cât ONG-urile care şi-au arătat îngrijorarea privind sprijinul ministrului Agriculturii pentru culturile modificate genetic, acesta a anunţat că va susţine formele de sprijin pentru agricultura ecologică. Însă nu va renunţa nici la cele pentru agricultura intensivă, dacă sunt competitive şi nepoluante. \"Am de gând să asigur orice forme de sprijin oricărui tip de agricultură din această ţară care are tendinţă de performanţă sau are piaţă. Nu am reţineri faţă de agricultura ecologică sau de cea intensivă. Ele trebuie să îndeplinească însă nişte reguli, respectiv să dea producţie de calitate, să nu polueze şi să fie competitive\", a declarat Tabără. Imediat după numirea lui Valeriu Tabără la conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), peste 70 de ONG-uri i-au cerut demisia, din cauza legăturilor acestuia cu industria cerealelor modificate genetic.

ECO SAU CONVENŢIONAL? Având dubii care produse sunt mai bune şi mai sănătoase, ministrul Agriculturii ar dori să vadă o analiză comparativă a unor producţii agricole obţinute în sistem ecologic şi în sistem convenţional. \"Nu am văzut niciodată astfel de date. Vreau să văd bobul de grâu fertilizat şi cel nefertilizat, să văd compoziţia lui chimică, respectiv care este mai bun\", a spus Tabără.

AGRICULTURA ECOLOGICĂ, O NECUNOSCUTĂ. Ministrul Agriculturii recunoaşte că domeniul agricol ecologic nu îi este foarte familiar. \"Aş vrea ca în România certificarea şi organizarea pe segmentul agriculturii ecologice să fie făcute foarte bine. În aceste zile mă voi vedea cu organizaţiile din agricultura ecologică pentru a discuta problemele din sector. Am avut multe întâlniri cu acestea şi pot spune că multe lucruri mi le însuşesc, dar şi că în multe altele greşesc din punct de vedere tehnic\", a mărturisit Valeriu Tabără. Fondurile europene pentru exploataţiile ecologice de la noi din ţară au totalizat, anul acesta, 3,098 milioane de euro. Pentru a beneficia de ele, fermierii trebuie să fie înregistraţi, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, ca producători în agricultura ecologică şi să încheie un contract cu un organism de inspecţie şi certificare aprobat de MADR.