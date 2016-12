Valeriu Tabără, plin de speranţă pentru Agricultura românească

După o perioadă de linişte de la numirea sa în funcţia de ministru al Agriculturii, Valeriu Tabără rupe tăcerea şi promite agricultorilor bani mai mulţi, care să acopere problemele domeniului, fonduri care ar putea fi aduse la buget şi prin taxarea inversă a alimentelor sau prin amendarea celor care deţin terenuri nelucrate.

• BANI SUFICIENŢI PENTRU AGRICULTURĂ, LA ANUL • Necesitatea suplimentării fondurilor pentru agricultură, principala doleanţă a sindicatelor din domeniu, va fi probabil rezolvată în 2011. Deci anul agricol 2011-2012 poate va fi unul mai bun pentru fermierii români. Valeriu Tabără a declarat că speră ca bugetului alocat agriculturii pentru anul viitor să fie majorat cu un miliard de lei. \"Prima măsură pe care am luat-o la minister a fost cea legată de bugetul pe 2011. Am avut o evaluare a ceea ce se pusese ca indicator de la Finanţe, am reanalizat anumite capitole mari din buget şi am mers cu propunerile pe 9 septembrie. Am discutat o majorare a bugetului de până la un miliard de lei\", a spus Tabără. El a adăugat că prin majorarea bugetului s-ar putea acoperi necesarul pentru măsurile legate pe plăţile complementare directe pe sectorul vegetal, pe zootehnie, subvenţia la motorină, dar şi măsurile legate de bunăstarea la porcine şi păsări. \"Sperăm să obţinem acest miliard. Ne propunem să creştem alocaţia şi pe cap de oaie şi caprină, aşa cum am discutat şi cu producătorii, de la cinci euro la 11,5 euro, iar la sectorul vegetal am mers la schemele de plată pe suprafaţă la 60 de euro în plus pe hectar, de la 80, cât este în prezent\", a adăugat Tabără. Bugetul alocat Ministerului Agriculturii în anul 2010 este de 2,1 miliarde de lei.

• AMENZI PENTRU CEI CARE NU-ŞI LUCREAZĂ PĂMÂNTUL • Pentru ministrul Agriculturii, una dintre cele mai mari probleme ale agriculturii româneşti este reprezentată de cele trei milioane de hectare de teren necultivate. Potrivit lui Tabără, proprietarii de terenuri nelucrate, care nu îngrijesc şi nu curăţă suprafeţele respective, vor fi penalizaţi cu o sumă de 50-60 de euro pe hectar. Ministrul de profil a adăugat că o taxă de penalitate pentru cei care nu îngrijesc aceste parcele a fost stipulată deja printr-o ordonanţă din anul 1995. “Tot cadrul acesta am vrea să-l revedem, luând în considerare şi procedurile din ţările europene. Împreună cu Ministerul Finanţelor am vrea să găsim soluţia, şi este clar că se va ajunge la această taxare, care se referă nu numai la terenurile din extravilan, ci şi intravilan\", a zis Tabără. În viziunea acestuia, Căile Ferate Române, deşi pe cale de dispariţie, vor pune şi ele umărul la suplimentarea bugetului agriculturii. \"Iniţiativa nu se referă doar la terenurile private, ci şi la cele proprietate publică, un exemplu negativ fiind rambleurile de cale ferată şi terasamentele”, a precizat Tabără.

• TAXAREA INVERSĂ, VARIANTĂ DE LUCRU • Deşi a fost deja respinsă de Comisia Europeană, taxarea inversă în industria alimentară (TVA-ul se încasează în magazine, nu pe parcursul ciclului de fabricaţie a produselor - n.r.) este privită ca o variantă viabilă de Valeriu Tabără. \"Cred că, în continuare, trebuie să se facă demersuri în sensul în care proiectul de lege privind taxarea inversă să fie acceptat. Problema taxării inverse nu este numai la noi şi nu se impune doar în România. Să ştiţi că au probleme mari şi italienii, şi spaniolii. Ea ar duce la combaterea evaziunii fiscale din agricultură\", a spus Tabără.