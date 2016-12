Valeriu Zgonea, exclus din PSD

Comitetul Executiv al Partidului Social Democrat a decis în unanimitate excluderea lui Valeriu Zgonea din partid.

Înainte de ședința Comitetului Executiv, preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat că nu mai poate face echipă cu preşedintele executiv Valeriu Zgonea, dar a susţinut că nu va încerca să influenţeze decizia colegilor din partid.

Întrebat dacă mai poate face echipă cu Zgonea, după ce acesta i-a cerut demisia, Dragnea a răspuns: "Categoric, nu!"

Liviu Dragnea a mai spus că nu va încerca să influenţeze în niciun fel decizia CExN în privinţa unei sancţiuni a lui Valeriu Zgonea. "Colegii mei vor decide ce se va întampla (...) Nu o să am niciun punct de vedere", a comentat liderul PSD.

La şedinţă şi-a făcut apariţia şi Valeriu Zgonea care a spus că îşi menţine poziţia exprimată anterior şi va face declaraţii de presă după CExN.

Luni, la finalul Biroului Permanent Naţional al PSD, Dragnea a spus că "Zgonea nu mai e o prioritate" şi că partidul trebuie să se reconecteze la campania electorală.

"Eu nu i-am cerut lui Valeriu Zgonea să demisioneze din nicio funcție. Pentru mine din acest moment și pentru cea mai mare parte a partidului, Valeriu Zgonea nu mai este o prioritate acum. Acum avem prioritate zero pregătirea candidaților, pregătirea campaniei electorale și câștigarea alegerilor locale. (…) Ceea ce m-a interesat pe mine a fost să depășim ziua de vineri, și am depășit-o bine și acum membrii noștri de partid, simpatizanți, sunt reconectați la pregătirea campaniei electorale. (...) Până miercuri sunt patru, cinci zile în care adrenalina scade și vom avea o discuție așezată și despre acest subiect" a declarat Dragnea.

Întrebat dacă au fost colegi care au cerut excluderea lui Valeriu Zgonea din partid, liderul PSD a spus că i-a rugat pe social-democraţii să se abţină de la comentarii publice pe această temă.

"Eu i-am rugat pe colegii mei să încerce foarte mult să se abțină să mai iasă în spațiul public cu astfel de discuții pentru că, din nefericire pentru toți românii, am avea despre ce să discutăm: despre neperformanța din ce în ce mai evidentă a actualului guvern, despre faptul că de abia acum premierul Cioloș a cerut demisia ministrului Fondurilor Europene, în condițiile în care suntem deja în aprilie și România riscă să piardă foarte mulți bani. (...) I-am rugat să se abțină, ce avem de discutat, discutăm în partid. Am văzut vineri domnul Zgonea se gândește până luni, astăzi face invitații pentru a i se retrage sprijinul politic. Eu nu intenționez să fac lucrul acesta pentru că vreau ca în aceste două zile toți să se reconecteze la campanie. Vom vedea miercuri. Avem alte priorități. Să discutăm despre ofertele candidaților noștri. Atunci o să am o reacție în funcție de ce zic colegii", a mai spus preşedintele PSD.

Preşedintele executiv al PSD, Valeriu Zgonea, a precizat, luni, la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al partidului, că se va supune deciziei Comitetului Executiv care va avea loc miercuri, reafirmând că nu a venit cu funcţiile de acasă, ci a fost ales de colegii săi.