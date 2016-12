Valeriu Zgonea, supărat că Liviu Dragnea nu demisionează

19:34:11 / 23 Aprilie 2016

Liviu esteun EROU!...Sa te batii cu diavolul bas este foarte greu..Totusi Liviu a invins ..Dar sa ales cui rana prin ",condamnarea" asta care arata ca in Romanika lege nu mai este ...lege...Condamnarea asta este o palma un pumn dat de bashit in gura a 8,5 mil de romani care au votat pt demisia..diavolului cocosatului uratului...bashit..Condamnarea asta e ca o medalie de aur pt Liviu la olimpiada anti bashita! Vazand bashitii ca guru a fost demis la referendum au sustinut ca votantii au dat o ....lovitura de stat..Nu se poate trebuie mintiti romanii si cei din parlamentul European. .... Ca in Romania a fost o lovitura de stat...Judec.comunista Monica Macovei a inceput sa minta (ca pdl istiii)... Dand vina pe Liviu ca ar fi scos mortii la vot!..L-au condamnat pt a minti si legifera ca in Romanika a fost o lovitura de....stat ...In Romanika statul de drept a murit in momentul cand Guru la invins pe Geoana prin frauda instaurand dictatura...