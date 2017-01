Vali Bărbulescu, fotograf pentru reviste de succes

Cunoscutul DJ şi producător Vali Bărbulescu are ca pasiune, pe lîngă muzică, şi fotografia. În luna septembrie, trei reviste de succes au publicat editoriale de fashion realizate chiar de către Vali Bărbulescu. Artistul a mărturist că fotografia este una dintre marile sale pasiuni. „Fiecare dintre aceste editoriale are povestea lui şi au existat multe momente haioase. Am trăit, şi luna aceasta, de trei ori emoţia pe care o simt atunci cînd merg la un chioşc de ziare, cumpăr revista în care sînt publicate fotografiile şi o deschid atent, pentru a le admira. Este un fel de narcisism artistic de care sînt convins că suferă toţi fotografii”, a precizat Vali Bărbulescu.

Cîteva dintre fotografiile realizate de artistul român pot fi găsite şi pe blog-ul acestuia, www.barbulescu.ro.