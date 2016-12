Vali Ghionea se teme de meciurile cu HCM

Tragerea la sorţi a echipelor din Grupa A din Liga Campionilor la handbal masculin nu a fost primită cu entuziasm nici de adversarii campioanei României, HCM Constanţa. Astfel, extrema dreaptă a echipei maghiare Pick Szeged, Valentin Ghionea, aflat în vacanţă la Constanţa, a declarat că se teme de confruntările cu formaţia noastră. “Mă bucur că voi juca împotriva unei formaţii din România, însă în acelaşi timp aş fi preferat să nu întîlnim HCM-ul pentru că eu nu am cîştigat niciodată la Constanţa. HCM şi-a demonstrat valoarea în ultimii ani în care a jucat la un nivel ridicat în cupele europene. Cred că vor fi două meciuri foarte grele şi probabil noi vom cîştiga la Szeged, iar HCM la Constanţa. Este o grupă mai accesibilă faţă de cea din sezonul trecut, o grupă din care avem şanse să ne calificăm. Cred că lupta pentru locul patru se va da între noi (n.r. - Pick Szeged) şi HCM. Le voi comunica celor de la club că vom avea două partide foarte dificile cu HCM“, a spus internaţionalul român. Deşi vicecampioana Ungariei are probleme finaciare, o parte dintre jucători reziliindu-şi contractele, Ghionea spune că va rămîne în continuare la formaţia ungară dacă aceasta îi suporta contractul. “Nu am de ce să plec, eu sînt dispus să joc în continuare la Szeged. Dacă nu vor respecta termenii contractuali, atunci bineînţeles că voi lua în calcul şi o eventuală întrerupere a angajamentului“, a afirmat Ghionea. În ce-i priveşte pe handbaliştii HCM-ului, aceştia consideră că locul 4, ultimul calificant din grupă, poate fi obţinut. “Ne putem gîndi la locul patru care ne-ar permite să ne calificăm în următoarea fază a competiţiei. Cu Valladolid şi Montpellier ne va fi cu siguranţă cel mai greu. Sper să fie o grupă a surprizelor, în care principalele favorite să nu aibă o misiunea uşoară. Oricum, pentru noi va fi un sezon foarte dificil, vom lupta pe trei fronturi şi pentru acest lucru avem nevoie de un lot numeros“, a spus George Buricea, jucătorul HCM-ului.